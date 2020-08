The Lord of the Rings : Gollum, une cinématique en CGI pour le AAA de Daedalic Entertainment

Après des images en mai dernier, le studio allemand Daedalic Entertainment dévoile un premier teaser pour The Lord of the Rings : Gollum.

La nouvelle adaptation vidéoludique de la licence Le Seigneur des Anneaux se focalisant sur Gollum sera un mélange entre de l’action-infiltration à la Prince of Persia et un jeu d’aventure narratif à embranchements. Cette histoire sera totalement inédite, mais complémentaire aux livres du romancier britannique J. R. R. Tolkien : “Nous commençons vers le début de l’oeuvre alors que Frodon est encore dans la Comté et ne sait absolument rien. Gollum s’aventure alors au Mordor, toujours à la recherche désespérée de Bilbon Sacquet et de l’Anneau. Malheureusement, il se fait prendre par les serviteurs de Sauron (…) Gollum veut alors échapper à ses ravisseurs et reprendre l’Anneau. Mais au bout d’un certain temps, la partie Sméagol de Gollum cause des problèmes et des distractions et ouvre la voie à de nouveaux objectifs contradictoires dont nous ne pouvons pas encore parler.”

We spoke to the developers of the next-gen Gollum game about its 'Prince of Persia-like' stealth, how it includes a branching narrative, and got an exclusive CG trailer for you: https://t.co/SvDfmkYxK2 pic.twitter.com/RcS5ZwE3aK — IGN (@IGN) August 24, 2020

En plus des joutes mentales entre Sméagol ou Gollum que les joueurs pourront guider, les combats seront stratégiques. Le but sera de choisir la bonne approche entre force et ruse. De plus, Gollum rencontrera des personnages bien connus de la licence. Enfin, il ne faut pas s’attende à un monde ouvert : “Le jeu est structuré en un ensemble de niveaux et de centres. Lorsque Gollum arrive à un nouvel endroit, les endroits où il peut se rendre à partir de ce centre sont limités jusqu’à ce qu’il s’y introduise, trouve des passages secrets ou des informations, ou parvienne à se frayer un chemin dans des zones autrement restreintes. Certains niveaux sont complètement ouverts et peuvent être explorés librement, tandis que d’autres sont plus linéaires mais souvent avec des parcours alternatifs où les joueurs peuvent, par exemple, décider s’ils préfèrent se faufiler autour de certains gardes ou prendre une route risquée de parkour dans des hauteurs vertigineuses pour passer le segment suivant.”

Une vidéo en images de synthèse pour The Lord of the Rings : Gollum

The Lord of the Rings : Gollum sortira en 2021 sur PS5, Xbox Series X et PC.