The Lord of the Rings : Gollum sortira à la rentrée sur consoles et PC

L'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de la fantasy sera à l'honneur dans un jeu d’aventure-infiltration cinématographique.

Des Monts Brumeux (entre l’Eriador, à l’ouest, et le Rhovanion, à l’est) aux donjons de Barad-Dûr (Nord du Mordor) en passant par le royaume des elfes de la forêt de Grand’Peur (au centre du Rhovanion), The Lord of the Rings : Gollum raconte les aventures de l’ancien Hobbit de la branche des Forts dans les coulisses des premiers chapitres de La Communauté de l’Anneau. Durant son voyage dans la Terre du Milieu où il devra se faufiler, grimper et utiliser sa ruse, Gollum rencontrera des personnages bien connus des romans de J.R.R. Tolkien ainsi que des nouveaux visages. Celui-ci sera également amené à faire face à son alter-égo, Sméagol. Les joueurs pourront donner l’avantage à l’un ou l’autre lors de plusieurs séquences avec des décisions importantes.

Un trailer pour The Lord of the Rings : Gollum

Développé par Daedalic Entertainment en partenariat avec Middle-earth Enterprises, The Lord of the Rings : Gollum sortira le 1er septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. La version Nintendo Switch sortira plus tard dans l’année.