The Lord of the Rings : Gollum se dévoile avec de premières images

Daedalic Entertainment va retracer les aventures de Gollum dans la Terre du Milieu avec un jeu officiel approuvé par Middle-earth Enterprises.

Annoncé il y a déjà plus d’un an, The Lord of the Rings : Gollum revient vers nous avec des images illustrant cette nouvelle adaptation vidéoludique des romans de J.R.R. Tolkien. Sméagol, plus connu sous le nom de Gollum (le visage d’Andy Serkis n’a pas été modélisé), tente de s’échapper de la forteresse de Barad-dûr dans la région du Mordor où il s’est fait capturer et torturer pour délivrer des informations sur le porteur de l’anneau, son précieux trésor qu’il a perdu et qui appartient à Sauron, le Seigneur des Ténèbres. L’expérience vidéoludique des allemands de Daedalic Entertainment mise avant tout sur l’infiltration, l’action et l’aventure avec un contenu narratif totalement inédit. Pour respecter l’histoire, les joutes intérieures de la créature seront illustrées par des choix de dialogues (Sméagol pour le positif ou Gollum pour le négatif).

Les premières images de The Lord of the Rings : Gollum

The Lord of the Rings: Gollum est prévu pour 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC.

La dualité mentale du personnage sera au coeur de The Lord of the Rings : Gollum

Kai Fiebig et Martin Wilkes du studio Daedalic Entertainment veulent mettre l’accent sur la dualité opposant Gollum à Sméagol : “Nous avons commencé avec la personne qu’il était, puis nous l’avons fait évoluer. Vous pouvez voir que c’était autrefois quelque chose comme un être humain, avant que l’anneau ne le corrompe. Nous avons plus de possibilités de narration que les films n’en ont jamais eu, et pour nous, il était très important de montrer un ensemble d’émotions différentes. Nous avons besoin de quelqu’un que vous pourriez presque aimer, et d’autre part quelqu’un dont vous pouvez vraiment avoir peur. Et à certains moments, croyez-moi, vous le craindrez (…) Il ne s’agit pas seulement de choisir entre Sméagol ou Gollum, car pour Gollum en tant qu’entité, ce n’est pas si simple. Chaque personnalité est attaquée par l’autre ; chacun doit se défendre.“