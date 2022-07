The Lord of the Rings : Gollum raconte les premiers chapitres de La Communauté de l’Anneau

L'histoire méconnue de la créature la plus dénigrée et incomprise de toute la Terre du Milieu.

Après avoir perdu son précieux anneau aux mains de Bilbon Sacquet, Gollum décide de quitter les Montagnes Brumeuses du Mordor et de s’embarquer dans un voyage périlleux qui le mènera des donjons de Barad-Dûr au royaume des elfes de la forêt de Grand’Peur en passant par les mines de La Moria et la forêt de Mirkwood. Pour survivre aux dangers dans la Terre du Milieu, il devra se faufiler et grimper dans des environnements conçus verticalement. En plus d’utiliser sa ruse pour éviter de nombreuses confrontations, notamment celles avec des personnages iconiques de la saga comme Gandalf, Thranduil et Arachne, il devra faire face à son alter-égo, Sméagol.

Des séquences de gameplay pour The Lord of the Rings : Gollum

The Lord of the Rings : Gollum sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC à partir du 1er septembre prochain. La version Nintendo Switch arrivera plus tard dans l’année.