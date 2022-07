The Lord of the Rings : Gollum n’est plus attendu pour cette année

Un deuxième retard pour The Lord of the Rings : Gollum.

Alors que la sortie de The Lord of the Rings : Gollum était fixée pour le 2 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC, le studio allemand Daedalic Entertainment souhaite finalement encore améliorer le jeu d’exploration et d’infiltration : “Au cours de ces dernières années, notre équipe a travaillé dur pour vous offrir une histoire remarquable dans un monde époustouflant, empreint de magie et de merveilles. Nous sommes soucieux de répondre aux attentes de notre communauté et à faire découvrir l’histoire inédite de Gollum d’une manière qui honore la vision de J. R. R. Tolkien. Ceci étant dit, afin d’offrir la meilleure expérience possible, nous avons décidé de repousser la sortie de quelques mois. Nous vous communiquerons la date exacte dans un avenir proche. Nous sommes reconnaissants envers notre communauté passionnée et nous sommes impatients de partager cette aventure unique avec vous prochainement.”

An important message. pic.twitter.com/s2UvhPfILF — The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) July 25, 2022

The Lord of the Rings : Gollum attendra 2023

Le communiqué ne précise pas si cela va également retarder la version Nintendo Switch, qui devait sortir plus tard dans l’année après la sortie des autres versions de The Lord of the Rings : Gollum. Au vu de la concurrence féroce en fin d’année, il est plus qu’évident que le nouveau lancement devrait être programmé pour courant 2023 avec potentiellement une transition vers le moteur graphique Unreal Engine 5.