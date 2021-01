The Lord of the Rings : Gollum n’est pas prêt de sortir

Si Daedalic Entertainment devait auto-éditer The Lord of the Rings : Gollum comme plusieurs de ses anciens projets (Deponia, The Pillars of the Earth, State of Mind, Silence, Blackguards), le studio allemand a annoncé la signature d’un accord pour la co-édition et la distribution de cette nouvelle adaptation vidéoludique avec Nacon, le groupe français qui souhaite grandir de plus en plus dans l’industrie pour se rapprocher de ses concurrents Ubisoft, Quantic Dream ou encore Dontnod Entertainment. Le lancement sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC n’est d’ailleurs pas maintenu pour 2021. Rendez-vous désormais l’année prochaine.

We are forming a fellowship with @Daedalic to publish The Lord of the Rings™: Gollum™.

The game will be released in 2022 on Xbox and PlayStation consoles, Nintendo Switch and PC.

More news to come in the future. pic.twitter.com/gpdClPVaok

— Nacon (@Nacon) January 26, 2021