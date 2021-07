The Lord of the Rings : Gollum mettra en avant les rencontres avec la Bouche de Sauron, Thranduil et Gandalf

Daedalic Entertainment présente les personnages et environnements que Gollum retrouvera durant son voyage.

Dans ce titre d’action-infiltration se déroulant bien avant les folles aventures de Bilbon Sacquet, les joueurs incarnent le personnage iconique de l’auteur J.R.R. Tolkien en quête de son précieux anneau perdu. Tiraillé entre deux personnalités, il appartient à tout à chacun de décider si le côté sombre du terrible Gollum prendra le dessus ou s’il reste encore une once de raison dans celui qui était autrefois Sméagol, un Hobbit de la branche des Forts qui vivait aux Champs des flambes.

Une vidéo avec du gameplay pour The Lord of the Rings : Gollum

The Lord of the Rings : Gollum sera disponible à l’automne 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

“Gollum nous a toujours fascinés. Bien qu’il soit au coeur de l’histoire, le périple qu’il entreprend pour trouver son précieux anneau n’a jamais été raconté en détail. Pourtant, son incroyable voyage, depuis le Mordor jusqu’aux mines de la Moria en passant par la Forêt Noire, montre aux joueurs des endroits qu’il n’a encore jamais vu ainsi, et prépare la suite des événements qui finiront par décider du sort de la Terre du Milieu“, déclare Harald Riegler, producteur chez Daedalic Entertainment. “Gollum a beaucoup voyagé. Il a aussi rencontré quasiment tous les personnages de l’univers. Parcourir le monde du point de vue de Gollum permettra aux joueurs d’appréhender la Terre du Milieu via les yeux et l’esprit perfide d’un des personnages plus iconiques de tous les temps. Le tout servi par notre patte artistique unique. Depuis son séjour dans les geôles de la Tour Sombre à son passage parmi les Elfes de la Forêt Noire, Gollum devra se faufiler, grimper et ruser pour évoluer dans des environnements fidèles et détaillés, dont certains n’ont jamais été restitués de manière aussi précise. Le gameplay oscille entre l’infiltration et la plate-forme. Il exploite à merveille notre expertise dans la création d’histoires captivantes. Gollum n’a rien du héros traditionnel. Il a appris à ne servir que ses propres intérêts et certains des êtres les plus puissants de la Terre du Milieu veulent le voir emprisonné ou mort. Dans le jeu, vous rencontrerez des personnages emblématiques ainsi que d’autres moins connus qui n’en sont pas moins centraux aux péripéties. Nous sommes restés fidèles aux descriptions du livre, comme pour la Bouche de Sauron, par exemple, le lieutenant de Barad-dûr qui ne cesse de comploter pour le compte du Seigneur des Ténèbres. Dans le jeu, nous verrons son visage pour la première fois. Il y aura également Thranduil, Roi des Elfes sylvains et père de Legolas. Et enfin, bien sûr, Gandalf, le Magicien.“