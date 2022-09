The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, le nom officiel de la suite de Breath of the Wild

Les nouvelles aventures de Link dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom se dérouleront sur les terres et les cieux du royaume d'Hyrule.

En plus de lever le voile sur sa date de sortie, le trailer de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom montre un plan panoramique sur de mystérieux glyphes gravés sur un mur, puis des images du héros Link, prodige hylien et chevalier servant de Zelda, poussant les portes d’un temple avant de sauter du bord d’une île flottante pour se retrouver dans les nuages.

Il s’agira du deuxième opus proposant un RPG en monde ouvert de la saga The Legend of Zelda de Nintendo, qui existe depuis plus de 30 ans. Les graphismes de la dernière vidéo ont d’ailleurs conduit certains fans à spéculer sur la possibilité qu’il s’agisse du titre de lancement d’une Switch Pro haut de gamme ou même d’une autre nouvelle console de la firme de Kyoto. Le temps nous dira si cette rumeur, qui revient souvent sur les réseaux sociaux et autres forums spécialisés, est bien réelle.

Un trailer pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sortira le 12 mai 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.