The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, l’origine de l’épée de légende optimisée pour la Nintendo Switch

Nintendo présente en détail The Legend of Zelda : Skyward Sword HD et ses améliorations.

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD est une version revisitée de l’aventure classique sur Nintendo Wii avec de nombreuses améliorations exclusives comme de meilleures performances (60fps), des commandes par mouvements plus intuitives grâce aux manettes Joy-Con (agitez la manette droite pour que Link donne un coup d’épée et utilisez celle de gauche pour qu’il lève son bouclier), de toutes nouvelles commandes par boutons (l’épée de Link se contrôle en inclinant le stick droit dans la direction dans laquelle il doit frapper) et diverses retouches pour un meilleur confort affectant entre autres les tutoriels et les conseils reçus en jeu. L’amiibo Zelda et son célestrier (vendu séparément) peut être utilisé à tout moment lorsque vous explorez le monde ou un donjon pour créer un point de contrôle et retourner dans le ciel.

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, le remaster se laisse découvrir en vidéo

Prenez votre envol à partir de Cumulonimbus, dégainez votre épée et vivez la plus ancienne histoire de la série Legend of Zelda dans le but de mettre à mal les sombres desseins du mystérieux monarque démoniaque Ghirahim. Rejoignez Link dans sa quête de haut vol pour sauver Zelda, une amie d’enfance qui doit affronter son destin. Envolez-vous entre les îles flottantes et descendez vers le monde de la surface dans cette version remasterisée en haute-définition de The Legend of Zelda : Skyward Sword.

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sortira le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch.