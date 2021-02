The Legend of Zelda : Skyward Sword HD est annoncé pour cet été sur Switch

Nintendo va permettre de découvrir ou redécouvrir les origines de l'épée de légende avec The Legend of Zelda : Skyward Sword HD, une version améliorée du jeu Wii de 2011.

L’opus proposant l’histoire la plus ancienne dans la chronologie de la licence The Legend of Zelda revient dès cet été sur Nintendo Switch avec des graphismes améliorés et une meilleure fluidité. Cette version améliorée de Skyward Sword disposera par ailleurs de deux types de commandes, celle par mouvements via les Joy-Con ou celle par boutons via une manette Nintendo Switch Pro. Avec la première, le but est de recréer l’expérience du gameplay conçu pour la manette Wiimote et l’accessoire Wii Motion Plus avec la détection de mouvement des Joy-Con pour contrôler l’arsenal de Link : “Agitez le Joy-Con droit pour qu’il effectue le même mouvement avec son épée et utilisez le Joy-Con gauche pour qu’il lève son bouclier et bloque les attaques ennemies. De nombreuses autres actions, telles que tirer à l’arc ou lancer des bombes, font aussi appel aux commandes par mouvements pour que l’immersion soit complète.”

Un trailer pour The Legend of Zelda : Skyward Sword HD

“Originellement sortie sur Nintendo Wii en 2011, cette aventure conte le récit de Link, qui doit voyager entre un monde situé au-dessus des nuages et les vastes contrées inconnues qui s’étendent sous leur surface pour retrouver son amie d’enfance, Zelda. Armé de son épée et de son bouclier, Link va embarquer pour une aventure épique et devra se tenir prêt à croiser le fer avec de redoutables ennemis, résoudre des énigmes retorses et chevaucher les cieux à dos de célestrier.”

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sortira le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch. Deux manettes Joy-Con exclusives seront aussi disponibles à cette même date pour contenter les fans du monde entier. Le Joy-Con droit porte les couleurs de l’épée de légende tandis que le Joy-Con gauche met en valeur le bouclier d’Hylia.