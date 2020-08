The Legend Of Zelda : Skyward Sword bientôt sur disponible Nintendo Switch ?

La Nintendo Switch est un carton planétaire, les chiffres le montrent, tout comme l'engouement des joueurs pour cette console hybride. Cela donne de nombreuses idées aux éditeurs. Pour de nouveaux jeux et d'anciens.

La Nintendo Switch a déjà à son catalogue un certain nombre de jeux Zelda. Il y a bien sûr The Legend of Zelda : Breath of the Wild, la suite déjà très attendue de cet opus très réussi ainsi que The Legend of Zelda : Link’s Awakening. Et il semblerait qu’il faille bientôt en ajouter un autre à cette liste. Voici ce que l’on sait aujourd’hui.

The Legend of Zelda : Skyward Sword bientôt sur Nintenod Switch ?

Selon une fiche produit Amazon UK, il semblerait en effet que Nintendo ait prévu de lancer sous peu The Legend of Zelda : Skyward Sword sur la dernière-née de ses consoles. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Skyward Sword n’est pas un nouveau jeu, c’est un opus qui fut lancé fin 2011 sur les consoles Nintendo Wii et Wii U.

Cela signifie que cette version sera un portage. Ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose dans la mesure où la majorité des opus Zelda sont très sympathiques à jouer. Et cela permettra aux joueurs qui n’ont pas eu de Wii ni de Wii U ou qui n’ont tout simplement pas eu le jeu de se plonger dans ces “nouvelles” aventures du jeune aventurier Link.

Le jeu a sa fiche produit sur Amazon UK

Pour l’heure, nous n’avons bien évidemment aucune confirmation de quoi que ce soit, pas même de la véracité de l’information, moins encore de la date de disponibilité de ce jeu mais le fait que le titre apparaisse sur Amazon UK suggère qu’une annonce officielle ne devrait plus tarder. Encore un peu de patience et le fan de Zelda que vous êtes sera servi.