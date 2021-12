The Legend Of Zelda : Ocarina Of Time impressionnant sous Unreal Engine 5

Un fan a décidé de recréer certains environnements de Zelda Ocarina of Time sous Unreal Engine 5. Impressionnant de réalisme !

Si le design de la franchise Zelda de Nintendo a toujours été plutôt cartoon, certains opus le sont plus que d’autres. Et si les jeux de la saga ne proposent pas forcément les graphismes les plus réalistes qui soient, il faut bien admettre qu’ils ont un certain charme. C’est l’un des ingrédients qui ont permis aux nombreux titres de la licence de rester dans le cœur des fans et de leur faire passer de très bons moments.

Zelda Ocarina of Time sous Unreal Engine 5

Cela étant dit, à quoi faudrait-il s’attendre si Nintendo se décidait un jour d’utiliser un moteur différent pour un jeu Zelda ? C’est ce qu’a voulu découvrir le designer RwanLink sur YouTube. Notre homme a recréé différents environnements tirés de The Legend of Zelda : Ocarina of Time en utilisant l’Unreal Engine 5. Et il faut bien admettre que le résultat est absolument bluffant !

Impressionnant de réalisme !

L’un des avantages de l’Unreal Engine est la possibilité de créer des jeux qui ont l’air très réaliste. Ocarina of Time est sorti en 1998, avant de ressortir dans une version avec des graphismes améliorés pour la Nintendo 3DS, mais quand on regarde cette version créée par RwanLink, on pourrait jurer se retrouver face à un jeu vidéo conçu dans les années 2020.

Selon les propres mots de son créateur : “en tant que fan qui a grandi avec le cultissime Zelda Ocarina of Time, j’ai toujours voulu voir à quoi ses environnements pourraient ressembler avec les technologies d’aujourd’hui comme la résolution 4K et le DLSS mais aussi les nouvelles fonctionnalités de l’Unreal Engine 5, comme l’éclairage global en temps réel Lumen et le puissant Nanite, me permettant de travailler avec des éléments de qualité cinéma. Le premier épisode de cette série est dédié au village Kakariko que j’ai voulu recréer pour donner ma vision du village avec un traitement next gen.”