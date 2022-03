The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 est repoussé au printemps 2023

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild n'arrivera pas cette année sur Nintendo Switch.

Eiji Aonuma, producteur de la série The Legend of Zelda chez Nintendo, annonce que Breath of the Wild 2 est retardé de plusieurs mois : “Nous avons décidé d’étendre le temps de développement du jeu et de porter sa date de sortie au printemps 2023. Nous tenons à présenter nos excuses à celles et ceux qui comptaient y jouer dès cette année. Comme annoncé précédemment, l’aventure de cette suite ne se déroulera pas seulement sur les terres du jeu précédent, mais également dans les cieux qui les surplombent. Cependant, ce monde s’ouvre aussi à de nouveaux horizons et soyez assurés qu’il vous réserve son lot de surprises, telles que de nouvelles rencontres et de nouveaux éléments de gameplay. Nous avons à coeur de faire de ce jeu une expérience résolument spéciale et toute l’équipe continue à travailler assidûment pour mener ce projet à bien. Nous vous prions donc de faire preuve d’encore un peu de patience.”

