The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV va arriver en Occident

Nihon Falcom annonce que la localisation de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV sur le marché occidental par NIS America et Koch Media est en préparation après pratiquement deux ans d'attente depuis la sortie de la version japonaise.

L’arc Cold Steel de la licence The Legend of Heroes va prendre fin en Europe et aux USA avec The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV (-The End of Saga- en suffixe au Japon) dès cet automne sur PS4 et en 2021 sur Nintendo Switch et PC. Ce dernier chapitre dispose du plus grand nombre de personnages disponibles. Les héros de la Classe VII s’unissent avec la Section Spéciale de Soutien de Crossbell et également avec les héros de Liberl : “L’histoire se déroule peu de temps après la fin du troisième opus. Les étudiants de la Classe VII se retrouvent seuls face à l’Empire afin d’arrêter son ascension vers une domination totale. Rean Schwarzer, héros de la guerre civile d’Erebonia et professeur de la Classe VII, a subitement disparu. Il est du devoir des élèves de la Classe VII, anciens comme nouveaux, de se réunir avec les membres de tout le continent. Ils représentent le dernier espoir de ce monde, pour lui éviter la destruction totale.”

Contrairement aux précédents épisodes, l’aspect scolaire sera totalement absent. Ainsi, entre les batailles épiques, il sera possible de prendre un moment de répit avec de nombreux mini-jeux, comme le Vantage Master, la pêche, des jeux de réflexion ou encore le poker, le blackjack et le Horror Coaster. A noter que de nouvelles et anciennes mécaniques de combat vont enrichir le système de combat (Auto Battle, Lost Arts, Magie Orbal).

Un trailer pour The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV sur PS4

Les éditions Frontline et Limited accompagneront le lancement de quatrième opus de la saga Trails of Cold Steel. L’une est composée d’un mini artbook “The Black Records”, une bande-son “Echoes of Erebonia” (format physique pour la console de Sony, format numérique pour la Switch) et une jaquette réversible, tandis que l’autre propose un coffret collector, la bande-son “Twilight Resonance”, l’artbook “The Complete Black Records”, un Steelbook “Ashen Awakener”, un poster en tissu Daybreak ainsi que sept cartes d’art illustrées.