The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV, la sortie européenne est fixée pour octobre

NIS America annonce que le quatrième et dernier opus de la licence Trails of Cold Steel sera disponible le 27 octobre prochain en Europe et en exclusivité sur PS4.

Après The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel I, The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel II et The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III, la PS4 va accueillir la version européenne The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV dans pratiquement quatre mois avec uniquement des textes en anglais ainsi que des voix en anglais et en japonais. Vendu comme le dernier chapitre de la saga Trails of Cold Steel, cet opus ouvrira également la porte à la suite The Legend of Heroes : Hajimari no Kiseki (prévu uniquement au Japon pour le moment et qui mettra en scène des personnages de la duologie Crossbell et de la trilogie Trails in the Sky). Les fans pourront utiliser de nouvelles et d’anciennes mécaniques de la licence avec des capacités permettant d’invoquer des robots géants sur le champ de bataille, de profiter de combats plus rapides ou encore de changer le cours d’une bataille avec des sorts puissants.

Un trailer avec du gameplay pour The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV

Le studio japonais Nihon Falcom précise que The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV sera disponible en 2021 sur PC (Steam) et Nintendo Switch.

“Maintenant, Rean. Commençons. Ensemble, nous écrirons la fin de ce misérable conte de fées. À l’encre, noire comme le désespoir.“