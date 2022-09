The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel étoffe son lore avec une série animée

Nihon Falcom and Tatsunoko Production s'associent pour produire une série animée se déroulant dans l'univers de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel.

Le synopsis de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel – Northern War se dévoile :

Lavian est une jeune fille née et élevée dans l’État d’Ambria Nord, la région la plus pauvre du nord-ouest de la Zemurie. Afin de protéger sa ville natale et de prouver qu’elle est différente de son grand-père Vlad – qui était autrefois considéré comme un héros, mais qui a trahi North Ambria – elle se porte volontaire pour servir dans les célèbres Jaegers du Nord, le plus grand corps de jaegers du continent. Dévouée à son devoir au point d’enfreindre la discipline à plusieurs reprises, Lavian est placée dans un peloton avec Marty, Iseria et Talion et reçoit l’ordre d’entreprendre une mission d’infiltration téméraire dans l’Empire Erebonien.

Un teaser pour The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel – Northern War

Réalisée par Hidekazu Sato (Jushinki Pandora, Aquarion Logos), la série animée The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel – Northern War sera diffusée début 2023. Le casting vocal est composé de Makoto Koichi (Lavian Winslet), Yuichi Nakamura (Martin S. Robinson), Sarah Emi Bridcutt (Iseria Frost) et Yuuki OnoTalion Drake (Yuuki Ono).

A noter que Mao Emura est chargé de la recherche sur l’histoire de l’animation, ainsi que responsable de la composition musicale de la série avec Hideki Ryoga. Shoji Hara est le concepteur des personnages originaux et principaux tandis que Mina Osawa doit s’occuper des personnages secondaires.