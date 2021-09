The Last of Us : une première image officielle de la série avec Joel et Ellie

Les acteurs Pedro Pascal et Bella Ramsey font leurs débuts dans la peau de Joel et Ellie avec une première image officielle de la série télévisée The Last of Us.

A l’occasion du The Last of Us Day (anciennement Outbreak Day, un clin d’oil à la pandémie provoquée par le champignon Cordyceps Homo Sapiensis), le studio californien Naughty Dog a partagé la première image de l’adaptation de The Last of Us en série live-action par HBO et Sony sur les réseaux sociaux. Comme dans le jeu, celle-ci se focalisera sur Joel, un survivant endurci tourmenté par des traumatismes et des échecs passés, qui doit traverser une Amérique ravagée suite à la destruction de la civilisation moderne, tout en protégeant Ellie, une jeune fille de 14 ans qui représente le dernier espoir de l’humanité.

Naughty Dog a également révélé que le développement du premier jeu stand-alone multijoueur de The Last of Us sur PS5 avance plutôt bien : “Nous y travaillons, nous voyons les messages de la communauté car vous êtes nombreux à réclamer du multijoueur et à vouloir des mises à jour. Pour l’instant, nous nous contentons de dire que nous aimons ce que l’équipe est en train de développer et que nous voulons leur donner le temps de mettre sur pied leur ambitieux projet. Nous en dirons plus lorsqu’il sera prêt ! À cette fin, nous avons été occupés à agrandir notre équipe interne depuis le lancement de The Last of Us 2 et nous sommes actuellement en plein recrutement pour des postes liés au multijoueur, donc si vous ou quelqu’un que vous connaissez est qualifié pour tout ce que vous voyez sur notre page d’emplois, postulez !”

Le reste des annonces du The Last of Us Day de Naughty Dog

Réductions à foison sur le PlayStation Store

Toutes ces offres sont disponibles jusqu’au 28 septembre prochain.

The Last of Us Remastered : 9,99 euros au lieu de 19,99 euros

The Last of Us Left Behind (DLC) : 4,99 euros au lieu de 9,99 euros

Packs d’armes : armes de survie (2,99 euros au lieu de 5,99 euros), armes à lunette de tir (1,49 euros au lieu de 2,99 euros) et armes tactiques (4,49 euros au lieu de 8,49 euros)

Packs de compétences : survie en situation (1,99 euros au lieu de 3,99 euros) et survie professionnelle (1,99 euros au lieu de 3,99 euros)

Packs de skins : cauchemar (4,49 euros au lieu de 8,99 euros), équipement dur à cuire (3,49 euros au lieu de 6,99 euros), forces du gouvernement (4,49 euros au lieu de 8,99 euros), marginal (3,49 euros au lieu de 6,99 euros), rallye (4,49 euros au lieu 8,99 euros), sports professionnels (3,99 euros au lieu de 7,99 euros), souvenirs (4,49 euros au lieu de 8,99 euros) et tueur (3,99 euros au lieu de 7,99 euros)

Packs de gestes : gestes 1 (1,24 euros au lieu de 2,49 euros), gestes 2 (1,24 euros au lieu de 2,49 euros) et gestes 3 (1,24 euros au lieu de 2,49 euros)

Pluie de réductions et nouveaux articles pour The Last of Us sur la boutique PlayStation Gear

Certaines offres sont limitées dans le temps.

The Last of Us 2 Taylor Guitare : 2399,15 euros

The Last of Us 2 Taylor Guitare GS Mini : 733,72 euros

The Last of Us 2 Taylor sangle de guitare en cuir : 174,70 euros

The Last of Us 2 Taylor sangle de guitare : 29,11 euros

The Last of Us 2 Taylor Pics Onyx Noirs – Paquet De 6 : 13,98 euros

The Last of Us 2 Taylor Pics Tortue – Paquet De 6 : 13,98 euros

The Last of Us 2 Insert Coin W.L.F. Blouson : 98,40 euros

The Last of Us 2 Veste de pluie isolée : 240 euros

The Last of Us 2 Plaid Flanelle : 77 euros

The Last of Us 2 T-shirt Abby : 3,40 euros

The Last of Us 2 Sac à dos en toile : 122 euros

The Last of Us 2 Organisateur de cordon : 41 euros

The Last of Us 2 Plateau en Cuir : 66 euros

The Last of Us 2 T-shirt à collet et manche courte avec marteau et couteau à cran d’arrêt : 55,94 euros au lieu de 58,33 euros

The Last of Us 2 Trousse de toilette en cuir : 44 euros au lieu de 45,83 euros

The Last of Us 2 Disque en vinyle : 45 euros

The Last of Us 2 Statue d’Ellie : 400 euros

The Last of Us 2 T-shirt indigo Ellie : 19,99 euros au lieu de 20,83 euros

The Last of Us 2 T-Shirt Ellie : 19,99 euros au lieu de 20,83 euros

The Last of Us 2 Mug blanc moucheté 35 cl : 15,19 euros au lieu de 15,83 euros

The Last of Us 2 Gourde logo : 23,28 euros au lieu de 29,17 euros

The Last of Us 2 Sac à dos 2-en-1 : 49,61 euros au lieu de 51,67 euros

The Last of Us 2 Funko Pop Ellie : 9,19 euros au lieu de 9,58 euros

The Last of Us 2 Artbook relié : 26,40 euros au lieu de 27,50 euros

The Last of Us 2 : Covers and Rarities, un vinyle coloré ou noir

Collaboration entre Mando, Naughty Dog et le label musical Sony Masterworks

Disponible en précommande depuis le week-end dernier pour 25 dollars

Comprend les cinq reprises acoustiques issues du marketing de pré-lancement du jeu, ou du jeu lui-même, interprétées par Ashley Johnson (Ellie), Troy Baker (Joel) et le guitariste Chris Rondinella

Nouvelle illustration de Dani Pendergast

Présence de plusieurs notes du game director Neil Druckmann

Ellie et Abby s’invitent dans Sackboy : A Big Adventure

Gear up for danger and adventures into the unknown with Ellie and Abby in Sackboy: A Big Adventure! These FREE new costumes from The Last of Us Part II will be available from the PlayStation Store on September 26th. 🔨🏹 pic.twitter.com/ko7MWsGT54 — Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) September 21, 2021

Une statuette à l’effigie de Joel

Collaboration entre Naughty Dog et Dark Horse Direct

Disponible en précommande à 199,99 dollars

Fabriqué méticuleusement par les artistes de Big Shot Toy Works et Level 52

Joel est haut de 14,25 pouces sur une base de 10 pouces de diamètre, stoïquement posé avec sa guitare et son arme

#TLOUPhotoMode, un concours de photographie virtuelle pour les fans