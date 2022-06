The Last of Us : une image issue d’un épisode de la série télévisée

Naughty Dog va bientôt dévoiler une bande-annonce pour la série télévisée The Last of Us sur HBO.

Rochelle Snyder, responsable de la communication chez Naughty Dog, explique l’ambition derrière l’adaptation en série de The Last of Us alors que le tournage va officiellement prendre fin dans la journée : “Dès le début, l’histoire de The Last of Us a été pensée pour être cinématographique et narrative, et HBO est parti dans la même direction pour porter cette histoire sur le petit écran. Avec aux commandes le créateur et auteur de la série Chernobyl, Craig Mazin, et la productrice exécutive Carolyn Strauss, mais également Neil Druckmann, toute l’équipe a travaillé dur pour proposer une adaptation authentique de l’histoire ainsi qu’un monde fourmillant de détails. C’est dans ce même esprit de collaboration et d’authenticité que Neil Druckmann, producteur exécutif et auteur de la série, a également réalisé tout un épisode. Pour donner vie à The Last of Us, une collaboration ultra-créative a été mise en place entre notre studio, Sony Pictures Television, PlayStation Productions et HBO.”

Pour l’anecdote, Troy Baker et Ashley Johnson, les comédiens qui incarnent respectivement Joel et Ellie dans les jeux, feront une ou plusieurs apparitions dans la série télévisée The Last of Us.