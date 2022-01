The Last of Us : Riley sera incarnée à l’écran par Storm Reid

L'actrice américaine Storm Reid rejoint le casting de l'adaptation en série télévisée de The Last of Us.

Star d’Euphoria avec Zendaya, Storm Reid sera l’interprète de Riley Abel (dont la voix originale est celle de Yaani King), une orpheline et survivante de seize ans qui n’aime pas l’armée et parle souvent en bien des Lucioles, défendant leurs actions supposées radicales. Pendant son séjour à l’école militaire dans la zone de quarantaine de Boston, elle s’est liée d’amitié avec Ellie et les deux se sont rapidement rapprochées pour devenir les meilleures amies du monde. Si le personnage est brièvement mentionné dans le jeu principal de Naughty Dog, il prend une place plus importante dans le contenu téléchargeable The Last of Us : Left Behind.

Con O’Neil ne pourra pas participer au tournage de The Last of Us

Alors qu’il devait camper le rôle du survivant Bill qui est en duo avec Frank (joué par Murray Bartlett), le comédien Con O’Neil est remplacé par Nick Offerman (Parks and Recreation, Fargo, The Good Place). Il a été contraint de se retirer en raison d’un conflit d’horaire. Pour mémoire, Craig Mazin, le créateur de Tchernobyl, est le scénariste et le producteur exécutif de The Last of Us, aux côtés de Neil Druckmann, scénariste et directeur créatif du jeu vidéo. Carolyn Strauss, Rose Lam, Evan Wells, président de Naughty Dog, Asad Qizilbash et Carter Swan, de PlayStation Productions, sont également producteurs exécutifs. Kantemir Balagov s’est occupé du pilote avec Jasmila Žbanić et Ali Abbasi.