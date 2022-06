The Last of Us Remake : une version entièrement revisitée de l’expérience originale

Le remake de The Last of Us contient l'aventure principale et l'extension Left Behind.

Presque dix ans après son arrivée sur PS3, The Last of Us va revenir avec un remake sur PS5. Rochelle Snyder, responsable de la communication chez le studio américain Naughty Dog, explique comment le titre a été recréé pour la next-gen : “Grâce aux progrès techniques et matériels accomplis, nous avons pu repousser les limites de la fidélité visuelle et de l’interactivité. Nous avons modernisé le gameplay, amélioré les commandes et ajouté des options d’accessibilité à cette expérience solo pour qu’un maximum de personnes puissent en profiter. Les effets, l’exploration et les combats ont également été améliorés. Nous exploitons toute la puissance de la PS5 grâce à l’audio 3D, au retour haptique et aux gâchettes adaptatives. Les fans de longue date et les nouveaux venus auront l’opportunité de découvrir ou de redécouvrir The Last of Us d’une toute nouvelle manière. Pour donner vie à ce remake, Neil Druckmann a passé le flambeau au game director Matthew Gallant et au directeur créatif Shaun Escayg.”

Un trailer pour The Last of Us Remake

The Last of Us Remake sera disponible le 2 septembre prochain en exclusivité sur PS5. Une version PC est en cours de développement.

En plus d’une Standard Edition, la Digital Deluxe Edition permettra d’avoir accès à la compétence Confection rapide, la compétence Guérison rapide, l’amélioration Vitesse de rechargement pour le pistolet 9 mm, l’amélioration Capacité du chargeur pour le fusil de chasse, au modificateur de jeu Flèches explosives, au filtre Vibration punk, au mode Speedrun ainsi que six skins d’armes (Or noir pour le pistolet 9 mm, Filigrane argenté pour le pistolet 9 mm, Caoutchouc pour le fusil tactique, Chêne sculpté pour le fusil à pompe, Blanc arctique pour l’arc et Noir carbone pour l’arc). A noter que des stimulants bonus et des pièces d’armes supplémentaires seront offerts pour la précommande n’importe quelle édition.