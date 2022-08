The Last of Us Remake : une maestria graphique pour un chef d’œuvre vidéoludique

Redécouvrez le jeu de Naughty Dog qui a établi une nouvelle norme en matière de narration solo avec The Last of Us Remake et explorez un monde ravagé et hostile, où chaque action a une conséquence brutale pour Joel et Ellie.

Chaque détail de ce classique de la PlayStation a été amélioré pour la nouvelle génération, de l’éclairage et des effets aux environnements hyper détaillés et aux animations faciales. Cette dernière amélioration est particulièrement impressionnante, Naughty Dog étant retourné à ses archives de capture de performance originales, utilisant une technologie moderne pour ajouter une touche de réalisme aux personnages, en particulier pendant les coupes. Les véritables améliorations du gameplay de The Last of Us Remake sont beaucoup plus subtiles, notamment l’évolution de l’IA des ennemis et des compagnons. Les PNJ sont plus intelligents, les chasseurs tentant activement de débusquer Joel et Ellie ou d’effectuer des manœuvres de flanc. Pour contrer cela, vos compagnons contrôlés par l’IA feront encore plus d’efforts pour éviter d’être détectés tout en se débrouillant dans un combat.

Le trailer de lancement pour The Last of Us Remake

Le remake de The Last of Us sortira en exclusivité sur PS5 à partir du 2 septembre prochain. Une version PC est actuellement en développement et devrait arriver l’année prochaine afin de coïncider avec la diffusion de la série télévisée sur HBO.

Les équipes de Naughty Dog ont continué à étoffer leur gamme de fonctionnalités d’accessibilité avec ce remake de The Last of Us. Il s’agit des premiers jeux PlayStation au monde à disposer d’une description audio.