The Last of Us Remake est gold, la sortie pour la rentrée est assurée

Naughty Dog annonce la fin du développement du remake de The Last of Us.

Prévu pour le 2 septembre prochain sur PS5, The Last of Us Remake arrivera sans aucun retard. Le game director Matthew Gallant s’est empressé de féliciter et remercier les développeurs de Naughty Dog sur les réseaux sociaux : “La réussite du projet nécessite de nombreuses mains et un grand effort d’équipe. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de celui-ci.”

We're looking forward to showing you more of the amazing visuals, tech, and gameplay the team has worked on in the next couple of months up to launch. Stay tuned! https://t.co/e2yJeMpj9J — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 12, 2022

Anthony Vaccaro, principal environment artist sur plusieurs productions du studio californien, se dit heureux d’avoir travaillé dans une ambiance beaucoup moins toxique que par le passé : “C’est la première fois en 13 ans de carrière, dans plusieurs studios, que je n’ai pas eu besoin de faire du crunch pour terminer un jeu. Ça fait du bien, vraiment du bien. Surtout en atteignant la même norme de qualité que The Last of Us 2. Il y a encore du travail à faire, mais je suis fier des grands changements effectués jusqu’à présent pour rendre le studio plus sain“. Le lead animator Michal Mach est lui aussi convaincu que le résultat va émerveiller tout le monde : “J’ai hâte que les joueurs, nouveaux et anciens, découvrent une version ultime de TLOU avec les dernières technologies. Toutes les animations ont été refaites“. Enfin, Neil Druckmann a également exprimé son enthousiasme : “J’ai hâte que vous puissiez tous voir leur incroyable travail ! La façon définitive de vivre le voyage de Joel et Ellie est presque disponible !”

