The Last of Us Part I offrira des options d’accessibilité intéressantes pour les déficients auditifs

The Last of Us Part I, remake complet du grand classique PS3 The Last of Us, arrivera sur PS5 le 2 septembre, et sur PC un peu plus tard. Non seulement le jeu proposera toutes les options d’accessibilité de The Last of Us Part II de 2020, mais Naughty Dog a révélé certaines nouveautés.

L’une d’entre elles tirera profit des capacités de la manette DualSense d’une manière assez novatrice : “[Une fonctionnalité qui] a commencé comme un prototype, mais qui était tellement réussie durant les phases de tests, c’est une fonction qui joue les dialogues via la manette DualSense de la PS5 en tant que retour haptique”, expliquait le réalisateur du jeu Matthew Gallant à PlayStation Blog. “De cette manière, un joueur sourd peut ressentir la manière dont une réplique est prononcée, peut ressentir l’intonation, en plus des sous-titres pour donner davantage de sens à la réplique en question.”

Un autre ajout d’importance en termes d’accessibilité, l’audio description dans les cinématiques. Matthew Gallant déclarait que Naughty Dog s’est associée avec une entreprise qui fournit ces descriptions pour la télévision, les films et les trailers de jeux vidéo. La fonctionnalité sera disponible pour toutes les langues de The Last of Us Part I. “Nous nous attendons à ce que ce soit une expérience accessible pour les joueurs aveugles, pour les joueurs sourds et pour les joueurs avec des besoins d’accessibilité motrice”, poursuivait-il.

Le post sur le blog détaille tous les paramètres, y compris les préréglages pour la vue, l’audition et l’accessibilité motrice. Attendez-vous aussi à des aides visuelles et une option pour zoomer dans une section spécifique de l’écran via le pavé tactile. Vous pourrez aussi réassigner toutes les touches, il y a même une option pour lier une commande lorsque l’on secoue la DualSense. Il y a aussi des paramètres pour le mal des transports, la navigation, la traversée, le combat, l’affichage tête haute et, bien sûr, la difficulté.

C’est une très bonne chose de voir Naughty Dog prendre autant de soin à rendre ses jeux aussi accessibles que possible. Tous les développeurs n’ont pas les ressources de ce studio, mais il y a de l’espoir que davantage de créateurs suivent les traces du travail de Naughty Dog sur ce segment.