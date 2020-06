The Last of Us Part 3 serait “extrêmement difficile à justifier”

The Last of Us est une série de jeux très populaires. L'énorme succès du deuxième opus, sorti tout récemment, en est la preuve. Faut-il pour autant s'attendre à un troisième opus ? Ce serait en tous les cas très difficile à justifier.

The Last of Us Part 2 est sorti tout récemment et les ventes ont été très, très bonnes. Plus de 4 millions de copies écoulées en trois jours seulement, exclusivité PlayStation 4 la plus rapidement vendue. Les critiques sont cependant assez mitigées, certains ayant l’impression que ce second opus n’a pas la même intensité que le premier. Et c’est précisément ce sentiment qui laisse à penser qu’un troisième titre serait très difficile à imaginer.

Bien que déjà très attendu, The Last of Us Part 3 serait très difficile à justifier

C’est tout du moins ce que déclarait Neil Druckmann, du studio Naughty Dog, interrogé par IndieWire. L’homme laissait entendre que le studio pourrait avoir bien du mal à justifier la création d’un troisième opus. Selon ses dires, l’une des raisons pour lesquelles le premier opus fut si populaire, c’est précisément parce qu’il n’y avait aucune attente de la part des joueurs et les développeurs pouvaient faire ce qu’ils voulaient, sans aucune pression. Depuis la sortie du jeu, depuis que les personnages et le monde dans lequel ils évoluent sont bien connus, concevoir cette Part 2 a déjà été un vrai défi.

Selon Neil Druckmann du studio Naughty Dog

Selon les propres mots de Neil Druckmann : “Se retrouver à développer la suite a été bien plus difficile que pour le premier opus, et avancer encore serait extrêmement plus difficile à justifier, retourner dans ce monde et trouver le moyen de varier les choses ne serait pas simple du tout. Il y a déjà tellement de choses dans le passé, dans les profils des personnages, comme par exemple la manière dont la pandémie survient, alors il faudrait que nous trouvions comment créer une toute nouvelle expérience qui ait le même impact émotionnel que ces histoires et je ne sais vraiment pas à quoi cela pourrait ressembler. Pour le moment.” Cela ne signifie donc absolument pas qu’une Part 3 ne verra jamais le jour, Neil Druckmann ayant d’ailleurs lui-même laissé entendre que le projet pourrait démarrer bientôt. Mais étant donné les défis énoncés, cela pourrait prendre plus longtemps, le temps de trouver la meilleure approche.