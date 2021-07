The Last of Us : Nico Parker sera l’interprète de Sarah Miller, la fille de Joel, sur le petit écran

HBO et Sony annoncent que la jeune comédienne Nico Parker va rejoindre le casting de la série télévisée The Last of Us.

Après avoir été la fille (Milly Farrier) de Colin Farrell (Holt Farrier) dans l’adaptation en live-action de Dumbo par Disney, l’actrice britannique Nico Parker va de nouveau incarner le rôle de la fille d’un comédien de grande classe, en l’occurence Pedro Pascal (qui incarne Joel Miller). Si le personnage de Sarah Miller connaît un tragique destin dès le début de The Last of Us, l’adaptation en série ne devrait pas précipiter celui-ci puisque le scénario Craig Mazin et Neil Druckmann étoffe grandement l’histoire principal. Ainsi, on devrait en apprendre plus sur la relation entre Sarah et son père, sans doute lors de certaines séquences avec des flashbacks quand Ellie évoquera des souvenirs à Joel.

‘The Last Of Us’: Nico Parker Joins Pedro Pascal In HBO Series Adaptation of Popular Video Game https://t.co/LCDpMIp320 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 30, 2021

Pour mémoire, le réalisateur Kantemir Balagov s’occupe de l’épisode pilote de The Last of Us, une coproduction de Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint et Naughty Dog, tandis que Jasmila Zbanic et Ali Abbas réaliseront la série.