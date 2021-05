The Last of Us : Merle Dandridge reprendra le rôle de Marlene dans la série télévisée

Marlene sera incarnée par l'actrice Merle Dandrige dans The Last of Us sur HBO.

Merle Dandridge (The Night Shift, Greenleaf, The Flight Attendant) reviendra dans le monde de The Last of Us avec la série télévisée de HBO et Sony via le rôle de Marlene. En tant que membre des Lucioles, elle s’est battue contre le régime totalitaire des militaires dans les zones de quarantaine pour rétablir une forme de gouvernement fonctionnel. Les Lucioles ont réussi à renverser le régime dans plusieurs zones, notamment à Salt Lake City, mais leurs efforts n’ont pas toujours donné les résultats escomptés, comme à Pittsburgh. Malgré les tentatives de Marlene et de son organisation pour rétablir l’ordre, leur nombre a diminué à mesure que les militaires sévissaient et tuaient les membres présents dans les zones. En plus de tout cela, Marlene a demandé à son organisation de surveiller de près Ellie, conformément à la promesse qu’elle avait faite à sa mère Anna avec qui elle était amie depuis longtemps, même avant l’épidémie.

‘Last of Us’ Game Star to Reprise Role in HBO Series (Exclusive) https://t.co/h2xRl6eKOk — The Hollywood Reporter (@THR) May 27, 2021

Merle Dandridge sur HBO avec The Last of Us

L’actrice américaine a également prêté sa voix au personnage dans la suite du jeu. Elle rejoindra Pedro Pascal, Bella Ramsey et Gabriel Luna, qui joueront respectivement les rôles de Joel, Ellie et Tommy. Outre la franchise The Last of Us de Naughty Dog, la comédienne est apparue dans de nombreux autres licences vidéoludiques, notamment Uncharted 4, Dota 2 et Half-Life 2. En 2016, elle a reçu le BAFTA Game Performer pour son interprétation de Katherine Collins dans Everybody’s Gone To the Rapture.