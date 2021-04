The Last of Us : le tournage va débuter cet été, un an de production pour la série télévisée

Une diffusion de la série télévisée The Last of Us sur HBO serait possible pour fin 2022 ou début 2023.

Selon la Guilde des réalisateurs du Canada, la production de The Last of Us, qui mettra en vedette les comédiens Pedro Pascal (The Mandalorian) et Bella Ramsey (Game of Thrones), débutera dans la ville de Calgary, la plus grande ville de la province canadienne de l’Alberta, le 5 juillet prochain et se terminera le 8 juin 2022. L’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma (A.I.E.S.T.) indique également que la série télévisée sera produite en juillet.

Si ni HBO, Sony Pictures Television, PlayStation Productions ou encore le studio Naughty Dog n’ont pas confirmé cette information (ce qui ne devrait plus tarder), le Premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a sous-entendu que quelque chose d’excitant était en préparation et allait faire parler dans les prochains jours : “Ce sera, je crois, la plus grande production cinématographique ou télévisuelle de l’histoire du Canada“. Pour mémoire, Craig Mazin, qui a créé la célèbre série Chernobyl sur HBO, s’occupe d’écrire et d’assurer la production exécutive de la série avec Neil Druckmann, qui a produit le jeu vidéo The Last of Us, une licence qui se déroule dans un monde post-apocalyptique, 20 ans après la destruction de la civilisation moderne.

Les jeux Naughty Dog sont en promotion sur le PlayStation Store

Jusqu’au 28 avril prochain, les promotions de printemps du PlayStation Store permettent à de nombreux joueurs de découvrir plusieurs titres de la PS4 avec de belles réductions comme les exclusivités de Naughty Dog.