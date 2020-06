The Last of Us : le réalisateur de Chernobyl va s’occuper de l’épisode pilote de la série télévisée

La série télévisée The Last of Us de HBO et Sony trouve un réalisateur pour son premier épisode en la personne de Johan Renck.

Alors que Craig Mazin travaille en collaboration avec Neil Druckmann de Naughty Dog (Sony Interactive Entertainment/PlayStation Studios) sur le scénario et la production depuis maintenant deux mois, l’épisode pilote de l’adaptation en série de la licence The Last of Us sera chapeauté par Johan Renck, le responsable de tous les épisodes de Chernobyl sur la chaine HBO, mais également de plusieurs shows comme Vikings, Bates Motel, The Walking Dead ou encore Breaking Bad : “Je suis producteur exécutif et attaché au projet. C’est une série télévisée en cours de développement. Je fais partie de cette série et je dirigerai au moins le pilote. Ensuite, nous verrons comment cela va se poursuivre. Je veux dire, Craig et moi, nous travaillons à nouveau ensemble et nous travaillerons ensemble sur d’autres choses parce que nous nous aimons“. Pour mémoire, Evan Wells (Naughty Dog), Carolyn Strauss (Game of Thrones et Chernobyl) et le compositeur Gustavo Santaolalla sont aussi rattachés au projet.

The Last of Us vs Chernobyl : les similitudes et les différences entre l’adaptation de personnages historiques et préexistants

Le réalisateur suédois Johan Renck s’est expliqué sur sa manière de travailler sur l’adaptation d’un jeu en série après avoir été impliqué dans une série historique : “Vous avez par exemple The Last of Us avec mon ami Craig, dans lequel vous avez un personnage de jeu vidéo qui est très en vue avec tous ceux qui ont déjà joué à ce jeu. Plus que cela, ils savent exactement à quoi il ressemble, comment il parle, comment il agit, etc. Un autre projet que je suis en train de développer est basé sur le livre The Magus de John Fowles et c’est une autre sorte de série limitée. Il s’agit d’un personnage fictif dont chaque personne qui a lu le livre aura sa propre idée impressionniste sur sa façon de se déplacer, de se comporter, de regarder et tout cela. D’un autre côté, il n’a jamais été représenté que dans les pages d’un livre – ce qui signifie qu’il n’y a ni bien ni mal. Sauf une idée de qui il est, parce qu’il redevient plus impressionniste. Donc, avec The Last of Us, c’est quelque chose dont nous discutons. Nous avons des appels hebdomadaires, Craig et moi et aussi Neil qui a créé le jeu, à propos des différentes approches et de la façon de les gérer. Comment gérer le fait qu’un personnage de jeu vidéo est bien plus loin qu’un personnage de livre. Mais il est aussi plus différent d’une personne réelle. Par exemple, Valery Legasov de Tchernobyl, parce que personne ne l’avait jamais vu ou entendu, il n’était pas essentiel d’honorer quoi que ce soit de tout cela. Je suis bref parce que nous voulions bien sûr le dépeindre aussi fidèlement que possible à la réalité. D’autre part, il n’y avait pas d’idées préconçues à ce sujet. Avec quelque chose comme The Last of Us, ce sera une histoire très différente. C’est un sujet dont nous avons passé beaucoup de temps à parler ici et dans les premières phases de développement de ce processus. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération et beaucoup de décisions et de choix à faire de diverses manières sans en dire plus.“