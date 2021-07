The Last of Us : le casting de la série HBO s’enrichit

Les acteurs Jeffrey Pierce, Murray Bartlett et Con O'Neil seront dans la série télévisée The Last of Us.

Jeffrey Pierce, la voix de Tommy dans The Last of Us sur PS4 et PS3, jouera le rôle de Perry, un rebelle dans une zone de quarantaine dans la série télévisée de HBO. Murray Bartlett (All Saints, Iron Fist, Tales of the City, The White Lotus) et Con O’Neil (Life of Crime, Cucumber, Happy Valley, Tunnel) seront eux deux survivalistes post-pandémie vivant seuls dans une ville isolée. En plus de Pedro Pascal, Bella Ramsey et Gabriel Luna, le casting de l’adaptation de TLOU en série, du créateur de Tchernobyl Craig Mazin et Neil Druckmann, comprend également Merle Dandridge et Nico Parker.

Dans le podcast Scriptnotes, Graig Mazin a révélé le nombre d’épisodes pour la première saison de The Last of Us sur HBO : “L’écriture des trois premiers épisodes, et dans une certaine mesure des quatre premiers, est à peu près finie (…) Sans entrer dans les détails qui n’ont pas été annoncés, nous avons un, deux, trois, quatre, cinq… réalisateurs sur dix épisodes“. Pour la durée de ces derniers, il faudra s’attendre entre 45 minutes et une heure, le format classique des productions de la chaine américaine.

Le tournage de la série télévisée The Last of Us a débuté

Présent à Carlgary au Canada depuis plusieurs semaines, le réalisateur russe Kantemir Balagov travaille sur le premier épisode de The Last of Us en série avec notamment la fameuse fuite en voiture au moment où l’Apocalypse éclate avec Tommy au volant, Joel assis à côté et Sarah à l’arrière. La séquence devrait être fidèle, mais pourrait mettre en avant des moments inédits.