The Last of Us : l’adaptation en série télévisée va combler et étoffer l’univers de la licence

Craig Mazin, le producteur exécutif de la série The Last of Us sur HBO, ne souhaite pas transformer les événements racontés dans les jeux de Naughty Dog.

Durant une émission de la BBC consacrée à Chernobyl, le réalisateur Graig Mazin n’a pas échappé à quelques questions concernant le portage de The Last of Us sur le petit écran avec le directeur créatif Neil Druckmann. Il a principalement souhaité rassurer les fans concernant la fidélité et le respect de l’œuvre originale : “Je pense que les fans ont parfois peur que, lorsqu’une licence est confiée à quelqu’un d’autre que son studio original, certaines personnes ne la comprennent pas vraiment ou cherchent carrément à la changer. Dans le cas présent, je travaille avec celui qui l’a créée, donc les changements que nous opérons sont pensés pour combler et étoffer des éléments, non dans le but de les défaire, mais plutôt de les améliorer. Nous créons quelque chose de nouveau et nous réinventons ce qui est déjà là de manière à le proposer sous un format différent. D’une certaine manière, c’est un rêve qui se réalise pour moi.”

The Last of Us étant une licence très populaire, Graig Mazin sait par avance que certains joueurs n’hésiteront pas à critiquer son travail de manière virulente sur les réseaux sociaux dès que les premiers épisodes seront visibles sur la chaine américaine HBO : “Je pense que je vais probablement aller me cacher dans un bunker pendant un moment parce qu’on ne peut pas rendre tout le monde heureux“. Pour mémoire, la série télévisée The Last of Us n’a pas encore de date de diffusion, ni même de casting. Le coronavirus n’a malheureusement pas aidé le projet qui devrait se concrétiser d’ici l’année prochaine.

Troy Baker aimerait que Josh Brolin interprète le rôle de Joel dans la série The Last of Us

Le célèbre comédien de doublage s’est récemment entretenu avec l’acteur Josh Brolin (Avengers, Sin City, Deadpool 2) et lui a fait part de son soutien concernant un possible rôle dans l’adaptation en série télévisée de The Last of Us : “Je veux que vous sachiez que votre travail a eu une grosse influence sur le mien. Si on vous appelle pour jouer un personnage nommé Joel, j’en serais honoré. Et je pense que ça vous apporterait beaucoup“. Troy Baker estime néanmoins que d’autres personnes pourraient avoir le rôle, mais qu’il ne faut clairement pas s’attendre à un choix réclamé comme Hugh Jackman.