The Last of Us : l’adaptation en série est prévue pour 2023

Alors que le tournage a commencé en juillet 2021, et que la production devrait se terminer avant fin 2022, la série télévisée The Last of Us ne sera pas diffusée avant 2023 sur la chaine américaine HBO.

“Ce ne sera pas diffusé en 2022, ils sont encore en train de tourner au Canada. J’imagine que vous le verrez en 2023“, a déclaré Casey Bloys, directeur des programmes de HBO et HBO Max, lors d’une interview accordée à Deadline dans le cadre de la Winter TCA. “J’ai vu les premiers épisodes et je suis très enthousiaste. Craig Mazin a réalisé Tchernobyl pour nous, c’est un scénariste et un réalisateur fantastique. Ce que j’ai vu semble incroyable, donc je suis excité pour cela, mais ce ne sera pas pour cette année.”

La première série télévisée de PlayStation Productions pour Sony Interactive Entertainment, Sony Pictures Entertainment et HBO devrait couvrir les événements de The Last of Us et pourrait inclure du contenu basé sur The Last of Us 2. Les acteurs de Game of Thrones Pedro Pascal et Bella Ramsey interprètent les personnages principaux, Joel et Ellie. Nico Parker incarne Sarah, la fille de Joel, tandis que Gabriel Luna campe le rôle de Tommy, le frère de Joel. Le casting comprend également Anna Torv (voix officielle du personnage Merle Dandrige), Nick Offerman, Jeffrey Pierce et Murray Bartlett.

La série The Last of Us n’est pas le nouveau Game of Thrones de HBO

De par son ampleur et ses caractéristiques, The Last of Us a été comparé à Game of Thrones, la série fantastique à succès de HBO. Il existe d’ailleurs un lien étroit entre les deux dans les coulisses, puisque Carolyn Strauss, productrice exécutive de GOT, est maintenant productrice exécutive de The Last of Us.

Pour éviter une attente demeurée, Casey Bloys s’est empressé d’écarter toute idée allant dans ce sens : “Il n’y a pas de prochain GOT. Je suis ici depuis assez longtemps pour avoir connu les prochains Sopranos, les prochains Game of Thrones et maintenant Succession. Il n’y a pas de nouveau GOT.“