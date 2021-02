The Last of Us : la série TV de HBO trouve ses acteurs principaux

Avec le succès mondial de la licence The Last of Us, les studios américains ont rapidement vu l'opportunité de l'adapter. Sur le petit écran en l'occurrence. HBO prépare une série TV.

Si vous avez aimé The Last of Us, vous n’êtes probablement pas sans savoir qu’un projet de série TV est actuellement dans les cartons chez HBO. Le genre de projet qui peut rapidement capoter si la direction ne prend pas le temps de faire les choses correctement, tant l’attente des fans est grande. Aujourd’hui, la série s’est trouvée ses acteurs principaux.

La série The Last of Us de HBO a trouvé ses acteurs principaux

L’année dernière, nous apprenions que HBO avait l’intention de créer une série TV basée sur la licence The Last of Us de Sony et Naughty Dog. Nombre de fans et de curieux se demandaient alors qui pourraient interpréter les rôles principaux, à savoir ceux d’Ellie et de Joel. Il semblerait aujourd’hui que ceux-ci été trouvés. Si l’on en croit tout du moins un article de The Hollywood Reporter.

Un casting qui s’annonce déjà très intéresssant

Bella Ramsey, que l’on connait surtout pour son rôle de Lyanna Mormont dans la série culte Game of Thrones ainsi que pour prêter sa voix à Hilda dans la série animée du même nom de Netflix, a en effet été sélectionnée pour endosser le rôle d’Ellie. Le jeu vidéo met aussi en scène un autre protagoniste, Joel, qui protège Ellie tout au long du jeu et c’est Pedro Pascal – The Mandalorian, révélé par son rôle dans… Game of Thrones, il incarnait Oberyn Martell – qui portera son costume.

Un casting très intéressant pour une série qui devrait l’être tout autant. Espérons simplement que le résultat sera à la hauteur du jeu – à la hauteur du premier opus diront les puristes -. Malheureusement pour l’heure, aucune information concernant la date de disponibilité de cette série The Last of Us. Il faudra attendre patienter pour en savoir davantage.