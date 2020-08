The Last of Us : la série télévisée proposera des scènes inédites

En plus de réimaginer certains moments phares de la licence, l'adaptation en série de The Last of Us mettra en scène de nouveaux passages.

Pour combler et étoffer l’univers de The Last of Us avec la série télévisée, le producteur exécutif Graig Mazin faisait savoir lors d’un podcast de la BBC que des réinventions seraient visibles sur le petit écran. Il annonce désormais qu’il y aura même de l’inédit suite à un échange avec Neil Druckmann, le producteur de la série et co-auteur des deux jeux, concernant une scène supprimée : “Ma mâchoire m’en est tombée, ce truc sera dans la série. C’est clair que nous devons mettre ça dans la série. Vous ne pourriez pas m’empêcher de le faire. Il faudra me tirer dessus pour m’empêcher de le faire. Et le pire, c’est qu’il y a plusieurs scènes de ce type dans la série.”

La série télévisée The Last of Us va surprendre les fans et les joueurs jusqu’au bout : “Notre objectif n’est pas de vous faire rester amoureux de The Last of Us, mais de vous faire tomber amoureux à nouveau mais d’une autre manière. Vu qu’il s’agit d’une série et pas d’un jeu vous en profitez de manière passive, mais vous allez en découvrir davantage, avec un plus grand nombre de personnages et de situations. Je pense que l’on tient quelque chose de bien.”

The Last of Us en série télévisée, le meilleur choix pour HBO et Sony

Graig Mazin estime que la série télévisée The Last of Us sur la chaine américaine HBO va explorer en profondeur la relation de plusieurs personnages, ce qui n’est pas le cas dans un long-métrage : “Pendant un temps, ils ont essayé d’en faire un film et je peux comprendre pourquoi ça n’a pas marché. La beauté d’une histoire comme The Last of Us est dans sa longueur. C’est un voyage, une création lente d’une relation. Nous comprenons par nature que les relations acquises au fil du temps sont plus précieuses et méritent davantage d’être défendues. Il fallait donc que ce soit sous cette forme et pas une autre.“