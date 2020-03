The Last of Us : la série de HBO va respecter l’homosexualité des personnages

Le scénariste Craig Mazin rassure les fans de The Last of Us concernant la représentation des personnages homosexuels dans l'adaptation en série télévisée.

Suite au message d’une internaute appelant au respect du traitement de l’homosexualité dans la future série télévisée The Last of Us sur la chaine américaine HBO : “Vous feriez mieux de laisser les personnages gays, gays. S’il vous plaît et merci. N’effacez pas cette représentation s’il vous plaît. En tout cas, je suis très excitée par ce projet !“, Craig Mazin (co-auteur du scénario avec Neil Druckmann de Naughty Dog) a répondu catégoriquement : “Vous avez ma parole“. Pourquoi donc cette inquiétude ? Dans le stand-alone Left Behind, Ellie révèle être homosexuelle, tout comme Bill, un personnage secondaire et ami de Joel. Cette thématique a encore du mal à passer, encore plus à la télévision américaine. Mais que les joueurs se rassurent, rien ne sera supprimé ou modifié pour contenter certaines personnes.

À LIRE AUSSI : The Last of Us : Craig Mazin et Neil Druckmann vont produire une série télévisée sur HBO

Gustavo Santaolalla, compositeur de la série télévisée The Last of Us ?

Ayant déjà oeuvré sur les deux jeux The Last of Us du studio américain Naughty Dog, le compositeur Gustavo Santaolalla pourrait également produire de nouvelles musiques pour l’adaptation en série sur HBO. Le teasing de l’intéressé, ainsi que celui de Neil Druckmann vont potentiellement dans ce sens, et laisse même la porte ouverte à un potentiel DLC solo ou encore un spin-off de la licence : “Dîner avec mon ami Neil Druckmann, nous avons parlé de The Last Of Us 2 et d’autres projets… (…) Dîner avec mon gars sûr, nous avons parlé de TLOU2 et d’autres projets).”

The Last of Us – One Night Live, une performance collective d’une heure