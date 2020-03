The Last of Us : la production de la série télévisée devrait débuter durant l’été

L'adaptation de The Last of Us sur le petit écran par HBO et Sony ne va pas faire de l'ombre au lancement du deuxième opus de la licence du studio américain Naughty Dog.

Craig Mazin, le créateur de la série Chernobyl, annonce que la série The Last of Us sur HBO débutera sa production après la sortie de TLOU2 sur PS4 d’ici fin mai : “Nous ne pouvons pas commencer tout de suite, car les équipes de Naughty Dog sont encore en train de terminer le deuxième jeu, mais c’est pour bientôt. Nous en parlons depuis des mois et nous avons élaboré divers plans. Mais nous allons nous y atteler très sérieusement très bientôt, dès qu’ils auront terminé leur travail sur la suite. J’espère que nous aurons prochainement d’autres nouvelles passionnantes à vous annoncer.”

À LIRE AUSSI : The Last of Us : la série de HBO va respecter l’homosexualité des personnages

Le coproducteur de l’adaptation de The Last Of Us en série laisse entendre que le projet devait bien être un film à la base, mais les plans ont changé : “Dans l’idée, c’était un film pendant longtemps. Neil y travaillait comme un film pour une des divisions de Sony, et mon sentiment était que l’on ne peut pas faire un film avec ce truc, il faut que ce soit un spectacle, il faut de la longueur. Il s’agit du développement d’une relation au cours d’un long voyage, donc il faut que ce soit un show télévisé et c’est tout. C’est comme ça que je vois les choses. Heureusement, Neil a accepté et HBO était ravi, et nous voilà donc là.”

Gustavo Santaolalla composera la musique de la série The Last of Us sur HBO

Evoquée après l’annonce de la chaine américaine HBO et Sony, la venue de Gustavo Santaolalla dans l’équipe qui va s’occuper de la série télévisée The Last of Us est officiellement confirmée par le directeur créatif Neil Druckmann : “Eh bien, c’est excitant ! En plus de prêter son incroyable talent musical à The Last of Us 2, Gustavo Santaolalla se joint à nous pour l’adaptation de The Last of Us sur HBO.”