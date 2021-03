The Last of Us : la première saison de la série HBO suivra les évènements du premier jeu

Co-président du studio Naughty Dog, Neil Druckmann dévoile les premières informations sur la série télévisée The Last of Us.

L’adaptation en série de The Last of Us sur HBO reprendra directement les dialogues du jeu original mais certains épisodes s’écarteront fortement des événements issus de ce dernier. L’univers sera respecté comme il se doit pour bien établir les fondamentaux philosophiques de l’histoire : “Nous avons longuement parlé du fait que la première saison de la série s’articulerait autour du premier jeu. En ce qui concerne les choses superficielles, comme est-ce qu’un personnage doit porter la même chemise à carreaux ou la même chemise rouge ? Ils peuvent ou non apparaître dedans, c’est beaucoup moins important pour nous que de comprendre l’essentiel de ce que sont ces personnes et l’essentiel de leur parcours (…) Les choses restent parfois assez proches. C’est amusant de voir mes dialogues des jeux dans les scripts de HBO. Et parfois, elles s’écartent grandement pour un bien meilleur effet, car nous avons affaire à un média différent.”

The Last of Us series on HBO will lift dialogue from the original game, but will see some episodes “deviate greatly” from the events we’ve played previously. https://t.co/gGi3JBQ7A3 pic.twitter.com/M9KnUggUn4 — IGN (@IGN) March 21, 2021

The Last of Us sur HBO : absence de certaines séquences visant à familiariser les joueurs aux mécaniques de gameplay

Les fans devront faire avec une différence de rythme entre le jeu et la série télévisée : “Par exemple, dans le jeu, il y a tellement d’action que vous devez avoir à former le joueur sur les mécanismes. Il faut plus de violence et plus de spectacle que dans une série télévisée, car il n’est pas nécessaire de former les gens à l’utilisation d’une arme. C’est donc quelque chose de vraiment différent, et HBO a été formidable en nous poussant à nous éloigner de l’action pure et dure pour nous concentrer davantage sur le drame du personnage. Certains de mes épisodes préférés jusqu’à présent ont beaucoup dévié de l’histoire, et j’ai hâte que les gens les voient (…) Je viens de voir le premier test de prothèse pour le Clicker et c’est génial. C’est tellement génial de voir cette chose prendre vie physiquement.“