The Last of Us : HBO et Sony recrutent deux nouveaux réalisateurs

Habitués aux films sombres et engagés, les metteurs en scène Jasmila Zbanic et Ali Abbasi vont respecter l'ambiance de l'univers de The Last of Us sur le petit écran.

La bosnienne Jasmila Zbanic (For Those Who Can Tell No Tales, Love Island, Quo vadis, Aida ?), nominée aux Oscars, et le danois d’origine iranienne Ali Abbasi (M for Markus, Shelley, Border), récompensé au Festival de Cannes, ont été choisis comme réalisateurs pour plusieurs épisodes de la série télévisée The Last of Us. Rappelons que Kantemir Balagov réalise l’épisode pilote de la coproduction entre Sony Pictures Television, HBO, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint et Naughty Dog. Le duo Neil Druckmann et Graig Mazin écrit et assure la production exécutive.

Great news this morning! Excited about the fantastic group of directors joining the @HBO The Last of Us series! Welcome! 🙌🏼 https://t.co/cxnnUJlFh2 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 23, 2021

La série télévisée The Last of Us se base sur la même histoire du jeu éponyme, mais mettra en avant de nombreuses scènes inédites pour enrichir le lore. Celle-ci se déroule dans un univers post-apocalyptique après une pandémie provoquée par un champignon, le cordyceps, qui prend le contrôle de ses hôtes humains. Les deux personnages principaux se nomment Joel et Ellie et doivent survivre ensemble alors qu’ils traversent les États-Unis en ruines.

