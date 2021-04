The Last of Us : Gabriel Luna jouera Tommy dans la série de HBO et Sony

Le comédien mexicain Gabriel Luna a été choisi pour tenir le rôle principal face à Pedro Pascal et Bella Ramsey dans l'adaptation de The Last of Us sur le petit écran.

Basée sur le jeu vidéo The Last of Us, acclamé par la critique, l’histoire se déroule une vingtaine d’années après la destruction de la civilisation moderne. Joel (Pascal), un survivant endurci, est engagé pour faire sortir clandestinement Ellie (Ramsey), une jeune fille de 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressante. Ce qui n’est au départ qu’un petit travail se transforme rapidement en un voyage brutal et déchirant, car ils doivent tous deux traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour leur survie. Gabriel Luna (True Detective, Wicked City, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.) sera l’interprète du personnage Tommy, le jeune frère de Joel, un ancien soldat qui n’a pas perdu son sens de l’idéalisme et son espoir d’un monde meilleur.

Proud to join Craig Mazin, @Neil_Druckmann, Carolyn Strauss and the folks at @HBO on The Last of Us. I have so much love for the work done by @PedroPascal1 and @BellaRamsey and I’m excited to go on this adventure with them as Tommy. “Endure and Survive”. #TheLastofUs #HBO https://t.co/F10V3JkoPD — Gabriel Luna (@IamGabrielLuna) April 15, 2021

Kantemir Balagov réalise l’épisode pilote de The Last Of Us pour HBO. Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint et Naughty Dog produisent la série télévisée, dont le tournage débutera cet été, basée sur le jeu vidéo développé par Naughty Dog. Craig Mazin et Neil Druckmann écrivent et sont producteurs exécutifs ; Carolyn Strauss est également productrice exécutive avec Evan Wells, président de Naughty Dog, Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions, ainsi que Rose Lam.

