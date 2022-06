The Last of Us Factions : un concept art pour le multijoueur standalone

Après deux ans de développement, The Last of Us Factions se montre par le biais d'une illustration.

Neil Druckmann, co-président de Naughty Dog aux côtés d’Evan Wells, dévoile les premières informations concernant The Last of Us Factions, le mode multijoueur de The Last of Us 2 (écoulé, à ce jour, à plus de dix millions d’exemplaires dans le monde entier) qui est désormais standalone : “Il est aussi grand que n’importe lequel des jeux solo que nous avons fait, et d’une certaine manière plus grand. Il a une histoire – la façon dont nous racontons cette histoire est très unique dans ce jeu. Il a un tout nouveau casting de personnages – il se déroule dans un autre endroit, une autre partie des États-Unis… et c’est vraiment cool. Il est supervisé par Vinit Agarwal, Anthony Newman et Joseph Pettinati – tous des vétérans de Uncharted et The Last of Us – et vous en verrez beaucoup plus dès l’année prochaine.”

Our biggest online experience is coming. More news next year… #TheLastofUs

Comme pour le remake de The Last of Us, The Last of Us Factions devrait sortir sur PS5 dans le courant de l’année prochaine, mais également avoir le droit à une version PC : “Il s’agit d’un projet extrêmement ambitieux. Nous n’avons eu de cesse de développer notre studio pour parvenir à créer ce jeu indépendant à grande échelle qui proposera un monde immense digne de The Last of Us et des jeux Naughty Dog. Notre objectif pour ce nouvel opus multijoueur est d’attirer de nouveaux joueurs, tout en proposant un nouveau défi passionnant à nos fans les plus aguerris.”

Neil Druckmann à la Summer Game Fest 2022