The Last of Us est considéré comme le jeu de la décennie par les joueurs

L'exclusivité PS3 et PS4 de Naughty Dog a marqué l'industrie vidéoludique.

Succès critique et commercial (plus de 17 millions de ventes), The Last of Us s’est offert la première place du classement des jeux de la décennie selon les lecteurs de Metacritic où se trouve des productions comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild, The Witcher 3 : Wild Hunt, Red Dead Redemption 2, Bloodborne, God of War ou encore Grand Theft Auto 5. Même résultat du côté de Sony où le PlayStation Blog lui décerne la plus belle des récompenses : “Lorsque nous avons lancé ce sondage, nous avions déjà le sentiment que Joel et Ellie se retrouveraient dans le haut du classement. Il semblerait que les personnages, les drames et l’action macabre de The Last of Us ont laissé une empreinte tellement indélébile sur les joueurs que le jeu a reçu plus de 11% des votes, remportant ainsi le trophée Platine du Jeu de la décennie.”

Neil Druckmann remercie les fans d’aimer The Last of Us

Touché par le fait que The Last of Us puisse être considéré à de nombreuses reprises comme le jeu de la décennie, Neil Druckmann, game director et vice-président de Naughty Dog, a fait une promesse aux joueurs : “Voilà le deal… Continuez à être des fans incroyables et nous continueront à travailler dur pour créer de grands jeux qui vous rendront fiers.”

😳 here’s the deal… y’all keep being amazing fans and we’ll keep working hard to create great games that make you proud. ❤️ https://t.co/OMvuPTawqS — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 10, 2020

