The Last of Us : des annonces sur la licence sont prévues pour ce week-end

Pour ne pas se réjouir dans la situation sanitaire actuelle à cause du Covid-19, le studio américain Naughty Dog change le nom de l'événement Outbreak Day en The Last of Us Day.

Le traditionnel Outbreak Day de Naughty Dog devient désormais The Last of Us Day : “Depuis sept ans, le 26 septembre a été notre occasion de constater et célébrer l’incroyable passion de la communauté The Last of Us. Cependant, alors que nous pensons aux évènements de l’année dernière et aux défis auxquels nous continuons tous de faire face avec le coronavirus, nous ne nous sentions pas bien de continuer sous la bannière Outbreak Day. Alors que le nom et la date sont enracinés dans la fiction du jeu, le 26 septembre signifie bien plus que des traditions. Il s’agit de montrer notre appréciation envers nos fans. C’est pourquoi, ce samedi et à l’avenir, le 26 septembre sera connu sous le nom de The Last of Us Day – un nom qui reconnaît non seulement le monde qui nous entoure, mais reflète également la croissance de la communauté alors que nous accueillons des millions de nouveaux joueurs avec la sortie de The Last of Us 2. Nous avons beaucoup de choses passionnantes prévues et nous avons hâte de les partager avec vous dans quelques jours !”

We're changing things up this year. Our community celebration on September 26 will now be #TheLastofUsDay! We'll have more details about our plans for Saturday later this week. https://t.co/APUAoh0rT6 — Scott Lowe (@ScottLowe) September 22, 2020

Les potentielles annonces du The Last of Us Day 2020

En plus de s’attarder sur le succès commercial et critique de The Last of Us 2, les développeurs de la structure californienne Naughty Dog devraient enfin lever le voile sur le mode multijoueur, à savoir Factions. Ce dernier pourrait être un standalone prévu sur PS4 et PS5. Par ailleurs, la version PS5 de TLOU2 serait également attendue (mise gratuite pour les possesseurs de la version PS4). Enfin, on peut s’attendre à avoir des révélations concernant l’adaptation en série télévisée de HBO.