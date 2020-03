The Last of Us : Craig Mazin et Neil Druckmann vont produire une série télévisée sur HBO

HBO, Sony Pictures Television, PlayStation Productions et Naughty Dog annoncent la création d'une série télévisée The Last of Us avec le créateur de Chernobyl.

En discussion pendant de nombreuses années, l’adaptation en film de la licence The Last of Us du studio américain Naughty Dog est officiellement annulée et remplacée par une série télévisée. Sony Pictures Television et PlayStation Productions vont collaborer pour la première fois ensemble, tout en faisant appel aux services de HBO et du scénariste Craig Mazin (The Huntsman : Winter’s War, Chernobyl) : “Ce n’est que la première des nombreuses séries que nous avons l’intention de développer avec nos amis de PlayStation Productions (…) Neil Druckmann est sans conteste le meilleur scénariste travaillant dans le milieu du jeu vidéo, et The Last of Us est son magnum opus. Avoir une chance d’adapter cette œuvre d’art à couper le souffle est un de mes rêves depuis des années, et je suis très honoré de le faire.”

Naughty Dog supervisera également le projet, que cela soit la production et l’écriture du scénario, avec Evan Wells (président) et surtout Neil Druckmann (directeur créatif) : “Depuis la première fois que je me suis assis pour discuter avec Craig, j’ai été époustouflé par son approche de la narration, son amour et sa profonde compréhension de The Last of Us. Avec Chernobyl, Craig et HBO ont créé un chef-d’œuvre tendu, déchirant et plein d’émotions. Je ne pouvais pas penser à de meilleurs partenaires pour donner vie à l’histoire de The Last of Us en tant que série“. La productrice Carolyn Strauss (Game of Thrones, Chernobyl) sera aussi dans l’équipe et apportera sa grande expertise dans le domaine des shows TV.

The Last of Us sur HBO, l’histoire de la série télévisée suivra celle des jeux

Neil Druckmann confirme que le scénario de la série HBO reprendra l’histoire de Joël et Ellie : “Ellie et Joel arrivent sur HBO ! Mais d’abord… on a un petit jeu à finir ! Je n’arrive pas à croire que nous puissions faire équipe avec l’un de mes écrivains préférés pour porter les aventures d’Ellie et Joel sur HBO“. Pour le moment, aucune date n’est annoncée.