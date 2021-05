The Last of Us : avant la série télévisée, un film était à l’étude

Neil Druckmann explique pourquoi l'adaptation cinématographique de The Last of Us n'a jamais vu le jour.

En 2014, Hollywood avait jeté son dévolu sur The Last of Us, le jeu vidéo post-apocalyptique de Naughty Dog acclamé par la critique et qui a suscité des éloges pour son ambition cinématographique. Une adaptation à l’écran n’aurait donc pas dû poser de problème… Sauf qu’après deux ans de développement sous l’égide de Screen Gems et Sony, avec Neil Druckmann au scénario et Sam Raimi à la production, le film a été annulé. Depuis, une série télévisée avec HBO est en développement et devait arriver d’ici fin 2022 ou début 2023.

Dans une interview accordée au podcast Script Apart, le directeur créatif Neil Druckmann a révélé que le long-métrage ne s’est pas fait à cause de la fixation du studio sur les grandes scènes d’action, qui, selon lui, ne convenaient pas à l’histoire : “Quand je travaillais sur l’adaptation en film de The Last of Us, une grande partie de la réflexion et des notes étaient du genre ‘comment faire en sorte que cela soit plus spectaculaire ?’ ‘Comment rendre les scènes d’action plus spectaculaires ?’. Cela ne collait pas avec TLOU et je pense que c’est pour ça que le film ne s’est finalement pas fait.”

Des divergences au niveau de la vision créative

The Last of Us est un jeu de survie basé sur le combat et la furtivité qui a été loué davantage pour sa narration nuancée et ses personnages complexes que pour ses grandes scènes d’action. C’est peut-être là que les studios d’Hollywood ont trébuché, car les précédentes mauvaises adaptations cinématographiques de jeux vidéo étaient presque exclusivement des films avec de l’action à outrance. C’est pourquoi Neil Druckmann pense que la télévision est le meilleur endroit pour The Last of Us : “Notre approche pour The Last of Us était la suivante ‘Faisons-le comme un film indépendant’. Abordons-le comme une équipe de film indépendant, la façon dont il est tourné et l’impression d’intimité et d’envergure modeste que renvoient de tels films. Et avec la série, nous pouvons nous appuyer encore plus là-dessus parce que nous n’avons pas besoin d’avoir autant de séquences d’action que dans le jeu.”

Il rajoute : “Dans le jeu, il y a certaines mécaniques pour des raisons de rythme. Vous devez engager ces mécanismes de temps en temps, vous avez besoin de suffisamment de combats pour entraîner ces mécanismes. Et vous pouvez jeter tout cela pour la série télévisée, parce que maintenant nous sommes dans un média différent. Jouons sur les forces de ce média.“