The Last of Us 3 : la suite n’est pas en développement, mais le scénario est déjà prêt

Neil Druckmann confirme avoir écrit les bases de l'histoire de The Last of Us 3.

Coprésident de Naughty Dog depuis la fin de l’année dernière, le directeur créatif Neil Druckmann s’est confié sur l’avenir de la licence The Last of Us dans le podcast Script Apart en indiquant qu’il a déjà imaginé le scénario du prochain opus, mais peut évidemment être sujet à de nombreuses modifications d’ici les prochaines années : “Je ne sais pas jusqu’où je peux en révéler… La coscénariste Halley Gross et moi avons écrit les grandes lignes d’une histoire, que nous ne sommes pas en train de développer mais qui j’espère pourra voir le jour, et qui explore un peu ce qui se passe après ce jeu. Nous verrons bien (…) Ces jeux prennent tellement de temps à faire. La suite, j’y ai pensé pendant sept ans, entre le moment où le dernier jeu est sorti et celui où celui-ci est sorti. Vous voulez vous assurer que vous êtes animés par l’idée que vous avez, que vous sentez que c’est un défi (…) Nous avons maintenant deux jeux qui, selon moi, parlent de quelque chose d’universel tout en racontant l’histoire très personnelle de ces personnages. Avec un seul jeu, il n’y a pas de modèle de ce qu’est une franchise. Avec deux jeux, il commence à y avoir un schéma et j’ai maintenant l’impression qu’il y a des thèmes structurels et thématiques auxquels il faudrait se tenir si l’on fait un troisième jeu.”

Final episode in our awards season mini-series! @Neil_Druckmann + @Grosstastic reveal how they wrote THE LAST OF US PART II 🔥 📝 its brutal alt ending

📝 abandoned missions

📝 their storytelling philosophies

📝 the future of the franchise… Out now on all good podcast apps! pic.twitter.com/mv0UrOyanl — Script Apart (@ScriptApart) April 28, 2021

Quel jeu pour Naughty Dog sur PS5 ?

Neil Druckmann a également laissé entendre que le studio californien de Sony Interactive Entertainment est actuellement en train de décider sur quel projet travailler pour alimenter le catalogue de la PS5 : “Après avoir terminé l’un de nos grands titres, nous prenons beaucoup de temps pour explorer différentes idées, que ce soit Last of Us 3, que ce soit quelque chose de nouveau, ou qu’il y ait une ancienne franchise à laquelle nous voulons revenir. J’aime explorer pleinement toutes ces possibilités avant de décider vers quoi nous devons nous engager. Parce que c’est un engagement énorme – argent, temps, passion, talent, donc il faut prendre en compte tous les coûts d’opportunité qui en découlent.”

Naughty Dog travaillerait actuellement sur un remake du jeu original The Last of Us, selon les sources de Bloomberg. Le projet était initialement en cours de développement au sein du Visual Arts Service Group de PlayStation avant que le studio ne soit relégué à un rôle de soutien. Le développement du fameux remake serait désormais dirigé par le créateur de la série, Naughty Dog, qui aurait pris en charge le projet après l’achèvement de The Last of Us 2. Il pourrait être disponible avec la version PS5 de TLOU2, un peu comme le remaster de Spider-Man avec le standalone Miles Morales dans l’Ultimate Edition.