The Last of Us 2 : une séquence de gameplay totalement inédite en 4K

Le nouvel épisode de l'émission PlayStation State of Play de Sony est revenu en détail sur le gameplay, l'expérience et l'histoire de The Last of Us 2, la nouvelle création de Naughty Dog pour la PS4.

Si The Last of Us 2 renferme bien des surprises, le directeur créatif Neil Druckmann a décidé d’éclaircir l’histoire de cette exclusivité de Sony ainsi que son environnement : “TLOU2 reprend l’histoire d’Ellie et Joel plusieurs années après le premier jeu. Ils se sont installés à Jackson, Wyoming, au sein d’une communauté de survivants. En maintenant les menaces à l’extérieur de ses murs, Jackson a réussi à trouver une paix et une stabilité relatives. Ellie a dix-neuf ans, vit seule et a noué des liens durables avec la communauté. Hélas, la paix ne va pas durer. Jackson et Ellie vivent un événement traumatisant. Ellie va braver le monde extérieur et ses dangers en quête de vengeance et de justice. Son périple va l’amener dans des régions encore inexplorées dans The Last of Us. L’histoire s’étend sur plusieurs saisons et décors, des montagnes enneigées de Jackson à la côte Pacifique. Vous aurez une grande variété d’environnements intérieurs et extérieurs à explorer, le tout avec un niveau de détail poussé et à une échelle inédite grâce au nouveau moteur de Naughty Dog. Le but était de rendre ces environnements magnifiques, mais surtout aussi fidèles que possible aux villes sur lesquelles ils sont basés. L’histoire se déroule principalement dans l’ancienne zone de quarantaine de Seattle. Elle offre des décors très variés, de son centre-ville encombré avec ses gratte-ciel à sa banlieu magnifique et son front de mer agité. Les variations d’architecture, d’altitude et de météo sont radicales. Dans cet opus, de nouvelles mécaniques offrent plus de liberté dans l’exploration et l’approche du danger. Ellie peut grimper et sauter, mais aussi descendre en rappel ou se balancer au bout d’une corde pour accéder à d’autres lieux, ressources et éléments d’histoire. Ces environnements ouverts élargissent également les possibilités stratégiques pour surprendre l’ennemi ou bien éviter l’affrontement. TLOU2 affiche les environnements les plus vastes qu’on ait créés. Ellie pourra traverser rapidement ces grandes étendues à cheval. Certaines rues sont inondées et doivent être parcourues en bateau. Mais le monde de The Last of Us est aussi beau qu’il est mortel.”

WLF vs Scars, les méchants de The Last of Us 2 avec les infectés

Neil Druckmann fait également un point sur les ennemis : “Pour se rapprocher de ceux qui lui ont fait du mal, Ellie devra braver les dangers de cette ville inconnue. Entre l’épidémie et la rupture de la quarantaine, Steattle s’est changée en zone de guerre. Deux factions s’y affrontent pour acquérir plus de territoire et de ressources. L’une d’elles est le Front de libération de Washington, ou WLF. Le WLF est une milice créée pour s’opposer à l’occupation militaire de Seattle qui a fini par s’emparer de la ville. Ses membres sont entraînés, organisés, et équipés d’armes dérobées à l’armée. Ils occupent presque toute la ville et prennent ou tuent les intrus à vue. Face à eux dans ce bain de sang se trouve la secte religieuse des Séraphites, ou SCARS, reconnaissables aux entailles rituelles qui ornent leurs visages. Comme le WLF, ils ont l’esprit de clan et de territoire. Ils se servent de la végétation pour se cacher et utilisent des armes silencieuses comme des arcs. Outre ce conflit entre survivants, la menace qui a changé la face du monde est toujours présente. Chaque humain est susceptible d’être infecté. Il y a les coureurs, fraîchement infectés, plus nombreux et agressifs dans ce jeu. Les claqueurs, aveugles mais redoutables, et les rôdeurs, qui se cachent avant de porter leur attaque, surprenant leurs victimes par leur agilité et leur brutalité. TLOU2 inaugure d’autres phases d’infection, comme les puants, de grands ennemis robustes couverts de pustules. Une fois assez proches de vous, ils dégagent un nuage de spores corrosives. Mais vous devrez attendre d’avoir le jeu en main pour découvrir les formes d’infectés les plus terribles.”

Survie et violence des combats, le savoureux cocktail de Naughty Dog pour The Last of Us 2

Le vice-président du studio américain Naughty Dog a voulu donner quelques précisions sur le système de gameplay de sa dernière production : “Pour survivre, vous devrez bien réfléchir à votre façon d’aborder chaque affrontement, et utiliser au mieux les capacités et l’équipement d’Ellie, ainsi que son environnement. Le WLF patrouille dans Seattle avec des chiens capables de vous détecter même à couvert. Ils flairent votre présence et alertent leurs maîtres. Le mode Ecoute révélera votre trace. Restez en mouvement pour brouiller les pistes. Vingt-cinq après le début de l’épidémie, la nature a repris ses droits. Vous pouvez vous cacher dans les herbes pour échapper à l’ennemi. Cependant, la végétation ne vous couvrira jamais totalement. Si un ennemi est assez proche, il vous verra. Même dans l’herbe. Quand Ellie est dépassée, la fuite est toujours possible. Vous pourrez casser des vitres ou ramper dans de petits espaces pour échapper à l’ennemi, ou bien l’éliminer. Même engagé dans un combat, vous pouvez fuir et vous cacher pour reprendre l’avantage. Si vous devez vous battre pour vous en sortir, vous disposez de divers outils. Ellie est plus agile que la plupart de ses ennemis. Elle peut sprinter et esquiver les attaques. Apprenez les mouvements de vos adversaires selon leurs armes et synchronisez vos esquives pour éviter les blessures et contre-attaquer. Lancez des objets ou tirez au bon endroit pour sonner vos ennemis avant de les achever. Ou servez-vous-en comme boucliers pour prendre le temps de réfléchir à vos options. Ellie ne sera pas toujours toute seule. Des alliés vous aideront à avancer, repérer des ennemis et à vous défendre lors des combats. Entre les humains survivants et les infectés, les menaces seront parfois multiples, et à prendre en compte dans vos stratégies. Vous pourrez attaquer vos ennemis de front ou les amener à s’affronter entre eux. Fuir pendant ce temps ou attendre qu’ils s’épuisent pour attaquer les gagnants. Le but était de créer de l’intensité tout en proposant un système qui vous donne plus de contrôle sur votre aventure. Vous aurez l’opportunité de fabriquer des objets, modifier vos armes, améliorer votre personnage grâce à des manuels et des ingrédients disséminés dans l’environnement. Ces compétences et manuels peuvent se prêter à divers styles de jeu, et vos choix définiront votre propre expérience. Nous avons aussi voulu étendre cette personnalisation aux armes grâce à un système d’établi. Vous trouverez des pièces qui vous permettront d’améliorer leurs caractéristiques. Pour survivre, vous devrez aussi utiliser des pièces et ingrédients récupérés pour fabriquer des objets offensifs et défensifs, comme des mines, des flèches explosives ou encore des silencieux. Toutes ces mécaniques visent à vous immerger davantage dans le périple émotionnel d’Ellie.”

The Last of Us 2 en 4K : huit minutes de gameplay

En exclusivité sur PS4, The Last of Us 2 sortira le 19 juin prochain.