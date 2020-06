The Last of Us 2 : un trailer de lancement qui va à l’essentiel

Sony Interactive Entertainment dévoile la bande-annonce de lancement de l'exclusivité PS4 de Naughty Dog.

Les équipes de Naughty Dog célèbrent les notes de la presse et l’arrivée imminente de The Last of Us 2 sur PS4 avec une dernière vidéo : “Découvrez les conflits moraux croissants engendrés par la quête de vengeance implacable d’Ellie. Le cycle de violence laissé sur son passage mettra à l’épreuve vos conceptions du bien et du mal, du héros contre le méchant. Grâce à la nouvelle version du Naughty Dog Engine, les personnages et paysages mortels sont plus réalistes et plus détaillés que jamais. Des systèmes de gameplay nouveaux et évolués livrent les enjeux de la quête d’Ellie à travers ce monde hostile. Vivez son combat désespéré à travers des fonctionnalités améliorées comme des combats au corps à corps intenses, des mouvements fluides et un système de furtivité dynamique.”

Have I ever said how proud I am to be part of Naughty Dog? Love y’all. pic.twitter.com/vNQlbPJoz5 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 12, 2020

Le trailer de lancement de The Last of Us 2

“Et je veux tuer, jusqu’au dernier d’entre eux.”

The Last of Us 2 a conquis la presse