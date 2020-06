The Last of Us 2 : un patch pour le lancement et des fuites considérées comme fausses

La première mise à jour de The Last of Us 2 proposera de nombreux correctifs, des améliorations ainsi qu'un mode photo et d'autres fonctionnalités prometteuses pour l'exclusivité PS4 de Naughty Dog.

En plus de tenir sur deux Blu-ray comme Red Dead Redemption 2 et Final Fantasy 7 Remake, la dernière création du studio californien Naughty Dog demandera un peu plus de 70 Go d’espace libre pour être installé sur PS4. Quant à la version numérique, il faudra plus de 100 Go d’espace libre et une bonne connexion pour ne pas se retrouver à patienter encore plus longtemps après son lancement (24h d’attente avec du 10 Mbps, 2h30 d’attente avec 100 Mbps). D’ailleurs, dès sa sortie, à savoir le 19 juin prochain, The Last of Us 2 disposera d’un patch 1.01 de 4 Go qui contiendra :

Un mode photo

Une galerie de concept art

Un “model viewer” permettant de regarder les modèles in-game des personnages

Des améliorations et de corrections de bugs d’ordre général

Des options d’accessibilité supplémentaires

Les fuites de The Last of Us 2 ne sont pas toutes vraies

Le directeur créatif Neil Druckmann est récemment revenu sur les fuites de The Last of Us 2 dans un entretien accordé à nos confrères de 20minutes et en a profité pour rassurer les fans, attention aux bêtises que l’on peut lire sur les forums et les réseaux sociaux : “Vous travaillez dur sur un jeu pendant plusieurs années, vous préservez l’histoire au maximum, pour le moment où les joueurs la découvriront par eux-mêmes, et d’un coup, c’est partout. Sur le coup, ça a été très décourageant pour moi et l’équipe. Mais tu comprends ensuite que ce n’est pas le plus important. Par exemple, chacun a son film préféré, que tu connais par coeur, chaque réplique, chaque plan, et pourtant, dès que tu le revois, tu ressens la même émotion, voire plus encore. Nous avons conscience d’avoir un jeu, une expérience narrative, plus grande que n’importe quel twist ou spoiler. Tu dois le jouer, le vivre du début à la fin, ressentir ce que traverse Ellie, sa joie, son chagrin, sa colère… Rien ne peut remplacer ça, aucun spoiler ne le peut. Et puis, certaines fuites sont fausses, donc le jeu attend toujours les joueurs.”

Le prochain projet de Naughty Dog n’est pas encore défini

Neil Druckmann n’a pas encore fait son choix entre The Last of Us ou une toute nouvelle licence : “Au fur et à mesure que vous commencez à conclure les choses, de façon créative, il y a de moins en moins de responsabilités et mon esprit ne peut s’empêcher de penser à la prochaine étape. Donc, oui, la prochaine chose pourrait être un The Last of Us 3, ou la prochaine chose pourrait être une nouvelle licence. Si TLOU3 il doit y avoir, il n’y aura pas de changement drastique dans les lieux traversés et le type de protagonistes mis en avant car si c’est pour apporter une modification trop importante de l’ensemble, alors à mon sens, autant faire directement une nouvelle IP.“