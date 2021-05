The Last of Us 2 sur PS5 : Naughty Dog dévoile une mise à jour avec du 60fps et une résolution améliorée

La sortie d’un patch de performance sur PS5 pour The Last of Us 2 est annoncée par Naughty Dog.

Suite aux demandes répétées des joueurs sur les réseaux sociaux, The Last of Us 2 accueille enfin une mise à jour totalement gratuite pour sublimer l’exclusivité first-party de Sony Interactive Entertainment : “Une fois le patch 1.08 pour The Last of Us 2 installé sur PS5, vous trouverez une option dans Affichage qui vous permettra de paramétrer la fréquence d’images cible à 30 ou 60fps. Vous pourrez ainsi choisir la fréquence d’images que vous préférez, pour compléter les autres améliorations apportées par la rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5, comme une meilleure résolution, des temps de chargement plus rapides, et bien plus.”

Surprise – this is the new video! First look at The Last of Us Part II running at 60fps. https://t.co/CVXk7q8Qxi — John Linneman (@dark1x) May 19, 2021

Arne Meyer, directeur de la communication au sein du studio américain Naughty Dog, précise par ailleurs que d’autres annonces sont dans les plans : “L’équipe a exploré le hardware de la PS5 et les possibilités qu’offre la console depuis sa sortie l’année dernière, et nous avons hâte de découvrir ce que nous réserve l’avenir. Ce patch n’est que la première étape de notre travail sur PS5. Nous vous ferons signe quand nous aurons d’autres infos à partager avec vous !”

Un trailer pour The Last of Us 2 et sa mise à jour next-gen

The Last of Us 2 est disponible sur PS4 depuis le 19 juin 2020. La version PS5 se base pour le moment sur de la rétrocompatibilité, mais il n’est pas impossible que Naughty Dog prévoit de sortir une version remastered en 2022 avec en prime le remake du premier opus.