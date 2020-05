The Last of Us 2 : Sony va commercialiser une PS4 Pro collector avec le tatouage d’Ellie

Une nouvelle PS4 Pro aux couleurs de The Last of Us 2 en édition limitée se dévoile en images et en vidéo.

Pour accompagner le lancement de The Last of Us 2, Sony et le studio américain Naughty Dog ont décidé de miser sur des produits destinés principalement aux fans de la licence. Ainsi, dès le 19 juin prochain, ils pourront mettre la main sur une console collector, une manette collector, un casque-micro sans fil collector et un disque dur collector :

PS4 Pro édition limitée The Last of Us 2 avec une finition mate et gravure du tatouage d’Ellie (+ le jeu en version physique et un code pour débloquer un thème dynamique PS4, des avatars et bien d’autres bonus) – 399,99 euros

DualShock 4 édition limitée The Last of Us 2 avec une finition mate en acier noir et des bordures blanches ainsi que le tatouage d’Ellie sur la partie inférieure droite de la manette et le logo de la nouvelle exclusivité de Naughty Dog sur le touchpad – 64,99 euros

Casque-micro sans fil Gold édition limitée The Last of Us 2 avec une finition mate et l’intérieur des écouteurs en rouge profond ainsi qu’un logo du jeu et le tatouage d’Ellie – 99,99 euros

Seagate Game Drive 2 To édition limitée The Last of Us 2 avec le tatouage d’Ellie gravé au laser et le logo du jeu – 89,99 euros

La PS4 Pro édition limitée de The Last of Us 2 en vidéo

Le directeur artistique de Naughty Dog, à savoir John Sweeney, revient sur la création de cette nouvelle console totalement collector : “Quand The Last of Us 2 a été annoncé, on ne se doutait pas que le tatouage d’Ellie susciterait un engouement aussi rapide parmi les fans. En une journée seulement, de vrais tatouages sont apparus sur les réseaux sociaux et, depuis, pas une semaine ne passe sans que des fans nous envoient des photos de leurs nouveaux tatouages. Quand on nous a proposé de créer une PS4 Pro à l’effigie de TLOU 2, notre designer graphique, Angel Garcia, et moi avons réfléchi à plusieurs idées, mais nous en revenions sans cesse au tatouage d’Ellie. À ce moment-là, ce tatouage était déjà devenu un symbole du jeu et de la communauté, à l’image du logo des Lucioles pour le premier opus. Ce choix s’est donc imposé naturellement. La question était de savoir s’il était possible de le graver. Cela n’avait encore jamais été fait, donc nous ignorions si c’était seulement possible, mais grâce aux efforts incroyables des équipes PlayStation, notre idée a pu se concrétiser. Cette édition limitée, très spéciale à nos yeux, fait honneur à la passion de nos merveilleux fans et nous serions nous-mêmes fiers de la posséder.”

La PS4 Pro édition limitée de The Last of Us 2 en images