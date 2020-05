The Last of Us 2 : Sony et Naughty Dog dévoilent de nouveaux élements dans une série de vidéos

Avec Inside The Last of Us 2, le studio américain Naughty Dog veut revenir sur certains points clés de la suite de la licence avant son lancement en exclusivité sur PS4.

Pendant pas moins de quatre semaines, Naughty Dog va s’exprimer sur plusieurs éléments de The Last of Us 2 afin d’éveiller continuellement la hype des fans, malgré la fuite qui a impacté de nombreux joueurs et évidemment les développeurs. Chaque vidéo d’Inside The Last of Us 2 comporte des interviews des membres de l’équipe qui abordent le design, la technologie et les idées qui ont guidé le développement du jeu pendant les six dernières années.

13 mai : L’histoire

20 mai : Le gameplay

27 mai : Les détails

3 juin : L’univers

Inside The Last of Us 2 – Inside the Story

Scott Lowe, responsable des communications pour Naughty Dog, dévoile le premier volet d’Inside The Last of Us 2 : “Nous espérons que vous prenez soin de vous, que vous restez en sécurité et que vous profitez bien de votre catalogue de jeux. TLOU 2 est, de loin, le jeu le plus ambitieux que nous ayons fait jusqu’ici et vous aurez de quoi satisfaire votre impatience (…) Nous commençons avec une première vidéo qui se focalise sur l’histoire et cela comprend une présentation des thèmes centraux de l’intrigue, un aperçu de la vie de Joel et d’Ellie à Jackson et ce que nous avons fait pour étoffer l’univers et les personnages du jeu. Ne vous inquiétez pas, tous ces épisodes sont dépourvus de spoilers et vous pourrez en découvrir bien plus le 19 juin prochain ! Bon visionnage !”